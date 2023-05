Programmi TV stasera martedì 9 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 9 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – La doppia vita di Mister E. Serie TV giallo/poliziesco con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

23.45 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.00 SHOW – Eurovision Song Contest 2023 – 1a semifinale

In diretta dalla Liverpool Arena, Mara Maionchi e Gabriele Corsi guidano il pubblico italiano attraverso le ultime curiosità e le performances degli artisti della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023.

23.25 SHOW – Bar Stella

Incomincia una nuova settimana al Bar Stella fresco ancora dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Oggi al centro del Bar troneggia il pianoforte e questo perché due importantissimi avventori, Stefano Bollani e Valentina Cenni, vengono a raccontare storie di musica. Da non perdere una nuova puntata del gioco telefonico del barista Luciano e le ultime notizie dell’attore impegnato, la nostra voce fuori campo, di ritorno dall’incoronazione di re Carlo III.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

CANALE 5 (5)

20.50 – SPORT Real Madrid – Manchester City – Semifinali di andata di Champions League

In diretta dal Santiago Bernabeu i Blancos di Carlo Ancelotti sfidano i Citizens allenati da Pep Guardiola.

22.58 – INFORMAZIONE SPORTIVA Champions Live

Highlights, gol, interviste e commenti della serata di Champions League.

23.48 – MAGAZINE X-Style

Il settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle.

ITALIA 1 (6)

21:15 ATTUALITA’ Le Iene – Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21:30 SHOW Quattro matrimoni – condotto da Costantino della Gherardesca

22:45 SHOW Quattro matrimoni – condotto da Costantino della Gherardesca

NOVE (9)

21:25 FILM Non-Stop – Azione 2014

Regia: Jaume Collet-Serra

Cast: Liam Neeson, Julianne Moore, Lupita Nyong’o, Michelle Dockery, Nate Parker, Linus Roache, Jason Butler Harner, Omar Metwally, Anson Mount, Scoot McNairy

Bill Marks (Liam Neeson) è uno “sky marshal”, un agente in borghese che si occupa della sicurezza dei voli intercontinentali. Su un volo New York-Londra, viene ricattato da uno psicopatico che minaccia di uccidere un passeggero ogni 20 minuti: Marks deve scovare il criminale nel più breve tempo possibile, prima che si scateni il panico a bordo. Inizia una corsa contro il tempo, nella quale ogni passeggero può essere il carnefice o la prossima vittima.Mostra meno

23:35 FILM Il potere dei soldi – Thriller 2013

Regia: Robert Luketic

Cast: Harrison Ford, Richard Dreyfuss, Liam Hemsworth, Gary Oldman, Amber Heard, Josh Holloway, Embeth Davidtz, Julian McMahon, Lucas Till, Angela Sarafyan, Kevin Kilner, Charlie Hofheimer, Meredith Eaton

Adam Cassidy è un ragazzo di talento e ambizioso che lavora in un’azienda di telecomunicazioni. A causa di una bravata, però, rimane invischiato nella guerra senza scrupoli tra due grossi magnati del settore, altrettanto senza scrupoli e disposti a tutto pur di eliminare la concorrenza. Adam, licenziato per insubordinazione, decide di fare una serata con gli amici a spese dell’azienda, ma viene beccato e rischia la denuncia. Allora, il suo ex capo, Nicholas Wyatt, gli propone un patto: farsi assumere dalla società rivale e rubarne le informazioni; in cambio, non finirà in galera.

VENTI (20)

21.12 FILM Self/less – Fantascienza / Drammatico 2015

Regia: Tarsem Singh

Cast: Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Ben Kingsley, Matthew Goode, Michelle Dockery, Victor Garber

Un multimiliardario affetto da un cancro incurabile incarica uno scienziato di trasferire la sua anima nel corpo di un uomo sano. Con Ben Kingsley e Ryan Reynolds.

23.38 INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing – Venti in rete

Giorgia Rossi conduce il programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

RAI 4 (21)

21.19 FILM PRIMA TV The Alleys – Drammatico 2021

Regia: Bassel Ghandour

Cast: Emad Azmi, Baraka Rahmani, Monzer Reyahnah

In un claustrofobico quartiere di Amman, la violenza controlla e regola il comportamento delle persone. Le vite dei residenti si intrecciano e si scontrano tra ricatti, amori e criminalità.

23.15 MAGAZINE Wonderland –

Lo Storico Silvano Montaldo racconta la discussa figura di Cesare Lombroso, il celebre medico, antropologo e criminologo al centro della nuova puntata di “Wonderland”. Nel 1876 veniva pubblicato un saggio che avrebbe rivoluzionato l’approccio alla criminologia inaugurando lo studio dell’antropologia criminale, “L’uomo delinquente”, e a scriverlo era stato il quarantenne Cesare Lombroso. Sostenendo che i malviventi sarebbero portatori di tratti somatici distintivi, Lombroso è diventato famoso a livello internazionale aprendo un vero dibattito sulle teorie che suggerivano di considerare le cause sociali della criminalità. Per approfondire l’excursus teorico e la vita del celebre criminologo, Wonderland ha visitato il Museo di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso”, un’esposizione a tema psichiatria e criminologia unica al mondo e fondata a Torino dallo stesso Lombroso nel 1896: a fare da cicerone, il direttore del museo Silvano Montaldo, approfondendo la controversa vicenda legata alla pseudo-scienza lombrosiana. Questa settimana Wonderland dedica la copertina a una vicenda che ha fatto grande scalpore in tutto il mondo: il disastro aereo delle Ande del 1972. Il volo partito da Montevideo diretto a Santiago del Cile che ospita a bordo una squadra uruguayana di rugby, precipita sulla cordigliera delle Ande. I sopravvissuti allo schianto si trovano a sopravvivere in condizioni critiche a 3657 metri di altezza e 30° sotto lo zero, motivo per il quale, dopo dieci giorni di ricerche, vengono considerati morti dalle autorità. Eppure, in sedici sopravvivono per ben due mesi e dieci giorni, in condizioni estreme e cedendo alla pratica del cannibalismo, fino all’ormai insperato salvataggio. Wonderland ripercorre attraverso rari materiali di repertorio delle Teche Rai l’avventura dei sopravvissuti.

23.48 FILM Ghost Stories – Horror 2017

Regia: Jeremy Dyson, Andy Nyman

Cast: Andy Nyman, Martin Freeman, Alex Lawther

Il dottor Goodman, che conduce un programma che smaschera sedicenti sensitivi, viene invitato a indagare su tre casi soprannaturali che non hanno, apparentemente, alcuna spiegazione razionale.

IRIS (22)

21.14 FILM La legge del Signore / L’uomo senza fucile – Western 1956

Regia: William Wyler

Cast: Gary Cooper, Dorothy McGuire, Anthony Perkins, Marjorie Main

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Una famiglia di quaccheri affronta la violenza della guerra civile scoppiata in America. Regia di W. Wyler, con G. Cooper

RAI 5 (23)

21.14 FILM Opera senza autore – Drammatico 2018

Regia: Florian Henckel von Donnersmarck

Cast: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer

Ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta tre epoche di storia tedesca attraverso l’intensa vita dell’artista Kurt Barnert, dal suo amore appassionato per Elisabeth, al complicato rapporto con il suocero, l’ambiguo Professor Seeband che, disapprovando la scelta della figlia, cerca di porre fine alla relazione tra Kurt ed Elisabeth.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Io non credo a nessuno – Western 1976

Regia: Tom Gries

Cast: Charles Bronson, Jill Ireland, Ben Johnson, Charles Durning, Ed Lauter, Richard Crenna

Su un treno che porta medicinali verso una base colpita da un’epidemia, viaggiano alcuni personaggi misteriosi. Western-giallo dal romanzo “Agguato al passo del nibbio” di Alistair MacLean.. – di Tom Gries con Charles Bronson, Ben Johnson, Jill Ireland 1975 USA

22.55 FILM La ragazza del treno – Thriller 2016

Regia: Tate Taylor

Cast: Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson

Da quando ha divorziato dal marito, Rachel non è più riuscita a dare un senso alla sua vita: depressa e attaccata alla bottiglia, perde anche il lavoro. Non sapendo come dire alla sua coinquilina che è stata licenziata, ogni mattina esce di casa e prende il treno come se niente fosse cambiato. Guardando la vita scorrere dal finestrino, tutti i giorni vede una bellissima coppia sulla terrazza di una casa. Una mattina, però, Rachel nota la donna baciarsi con un uomo che non è il marito e..

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop St3 ep8 – il killer dell’ABC

22.05 SERIE TV Last Cop St3 ep9 – La mela marcia

22.55 SERIE TV Last Cop St3 ep10 – Boccone amaro

23.40 FILM Record di mezza estate – Commedia 2011

Regia: Karola Hattop

Cast: Axel Milberg, Ludwig Skuras, Ann-Kathrin Kramer

Il giudice di una famosa rivista mondiale dei record viene inviato su una sperduta isola finlandese per attestare la prestazione di un ragazzo che secondo una segnalazione è in grado di far rimbalzare una pietra sull’acqua più di cinquanta volte.

CIELO (26)

21.15 FILM Maryland (Disorder – La guardia del corpo) – Drammatico 2015

Regia: Alice Winocour

Cast: Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy

Reduce dall’Afghanistan, un soldato delle Forze Speciali deve sorvegliare la moglie e il figlio di un milionario libanese, ma…

23.20 FILM Le pornographe – Drammatico 2001

Regia: Bertrand Bonello

Cast: Jean-Pierre Léaud, Jérémie Rénier, Ovidie, Thibault de Montalembert

Un regista di film porno torna a girare per fronteggiare i suoi problemi economici. Ma quello che non sa affrontare e’ lo sguardo di suo figlio, scappato di casa dopo aver saputo la vera professione del padre.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Shakespeare in Love Commedia 1998

Regia: John Madden

Cast: Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Ben Affleck, Geoffrey Rush, Judi Dench

L’appassionante storia d’amore del giovane drammaturgo William Shakespeare, con Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow. Vincitore di 7 Premi Oscar e 3 Golden Globe.

23.24 FILM Tower Heist: colpo ad alto livello Commedia 2011

Regia: Brett Ratner

Cast: Eddie Murphy, Matthew Broderick, Téa Leoni, Ben Stiller, Casey Affleck, Michael Peña, Alan Alda, Judd Hirsch, Gabourey ‘Gabby’ Sidibe, Marcia Jean Kurtz

Un gruppo di addetti alla manutenzione, per punire l’uomo che li ha defraudati delle loro investimenti, organizzano un furto in grande stile. Con B. Stiller, E. Murphy



TV 2000 (28)

20.57 FILM Music Graffiti – Commedia 1996

Regia: Tom Hanks

Cast: Tom Hanks, Charlize Theron, Ethan Embry, Tom Everett Scott, Liv Tyler, Johnathon Schaech, Steve Zahn

Nell’estate del 1964, ad Erie, in Pennsylvania, Guy Patterson lavora come commesso nel negozio di elettrodomestici del padre. La sera, però, si ritira nel seminterrato di casa per suonare la batteria. Un giorno, un gruppo rock locale gli chiede di sostituire il batterista per una esibizione al college. Quasi per caso nascono i “Wonders”, un gruppo che incontra un grande successo.

22.50 DOCUMENTARIO RETROSCENA – Mario Martone, Romeo e Giulietta

23.16 RELIGIONE Compieta

23.57 RELIGIONE Rosario

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Padre Brown – S2 E13

22.15 SERIE TV Padre Brown – S2 E14

23.00 SERIE TV Padre Brown – S2 E15

23.45 SERIE TV Padre Brown – S2 E16

LA5 (30)

21.16 FILM La sfida delle mogli – Biografico 2019

Regia: P. Cattaneo

Cast: K. Scott Thomas, S. Horgan

Da una storia vera. Le mogli dei soldati in missione in Afghanistan, organizzano un coro per superare l’attesa angosciante. Con K. Scott Thomas Regia di P. Cattaneo

23.27 SHOW Uomini e donne– programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 INTRATTENIMENTO Primo appuntamento crociera – Ep.3

La nave è pronta ad accogliere nuovi single per la sua terza tappa! I primi a salire a bordo sono i fratelli Mario e Manuela, seguiti da Samantha, Francesco e Monica.

22:55 INTRATTENIMENTO Primo appuntamento crociera – Ep.4

La nave è pronta ad accogliere nuovi single per la sua quarta tappa! A bordo, saliranno Manuel, Pietro e Alexandra. Ritroviamo inoltre Silvia e Danilo.

CINE34 (34)

21:05 FILM Ma che colpa abbiamo noi – Commedia 2002

Regista: Carlo Verdone

Cast: Carlo Verdone, Stefano Pesce, Margherita Buy

Verdone dirige ed interpreta un film corale sulla terapia di gruppo. La morte della psichiatra che li seguiva, spiazza otto personaggi. Nel cast, M. Buy. Regia di C. Verdone

23:23 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 – Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosità dei film in programmazione.

23:30 FILM Amore all’italiana – Commedia 1966

Regia: Steno

Cast: Walter Chiari, Raimondo Vianello, Paolo Panelli

Dieci episodi dissacranti che raccontano abitudini, psicosi e debolezze del nostro paese. Con Walter Chiari, Raimondo Vianello. Regia di Steno; ITA 1966 VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI.