Programmi TV stasera lunedì 22 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Programmi tv prima serata lunedì 22 maggio 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 22/5/2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21:30 – SERIE TV – Vivere non è un gioco da ragazzi – St1 Ep3

Polizia e spacciatori pressano, così come i rimorsi: la madre del ragazzo morto si rivolge a Lele per avere notizie del figlio. Intanto cresce la tensione generale tra genitori e figli

22:30 – SERIE TV – Vivere non è un gioco da ragazzi – St1 Ep4

Una soffiata avvisa le famiglie sull’uso di droga del sabato sera. Esplode la bomba nelle case, in particolare in quella di Lele che vive tra incudine e martello: tra polizia e criminali.

23:25– INCHIESTA Vittime collaterali – Lotta alla mafia – 22/05/2023

Trent’anni di lotta alla mafia, dal 1992 all’arresto di Matteo Messina Denaro, avvenuto il 16 gennaio 2023: li ripercorre “Vittime Collaterali”, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci. Emma D’Aquino ne parla con il Procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia e con il Generale Mario Mori, ex Comandante del Ros dei Carabinieri, protagonista e testimone di quegli anni, che parla anche della sua vicenda processuale, alla luce della sentenza della Cassazione che lo scorso 27 aprile ha confermato l’assoluzione nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. “La mafia è uguale a sé stessa ma è in grado di adattarsi e rinnovarsi, e così farà dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro”, sostiene De Lucia, commentando l’arresto del padrino. Un anno che fece molte “vittime collaterali” in seguito alle stragi. Come Daniele Gabrielli, che rimase ferito e perse la sua casa a Firenze, o Luigi Dainelli, Presidente dell’Associazione delle vittime della strage di via dei Georgofili, cognato di Fabrizio Nencioni e Angela Fiume, che morirono insieme alle loro bambine Nadia e Caterina, e allo studente Lino Capolicchio. Un simile calvario lo ha vissuto Catia Cucchi, vittima e testimone della strage di via Palestro a Milano, il 27 luglio 1993, in cui perse la vita il suo collega vigile urbano, Alessandro Ferrari, con altri tre vigili del fuoco e un uomo senza fissa dimora. In studio con Emma D’Aquino, Gregorio Porcaro, ex viceparroco di Brancaccio, spalla e amico di Don Pino Puglisi; il giornalista Lirio Abbate e in collegamento l’ex pm Giuseppe Ayala, che rappresentò l’accusa al maxiprocesso di Palermo.

23:55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21:20 SERIE TV PRIMA TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E18 – Falene

Un ricercatore universitario viene aggredito nel suo laboratorio. Il furto di alcuni pesticidi fa pensare alla squadra dell’N.C.I.S. che le sue ricerche possano essere state d’intralcio a qualche azienda del ramo.

22:10 SERIE TV PRIMA TV – Blue Bloods S13E18 – Accoglienza difficile

La sfarzosa festa per il matrimonio tra i figli di due famiglie mafiose rivali si trasforma in una rissa. Danny e Baez indagano con la sensazione di trovarsi sul set de “Il Padrino”.

22:57 SERIE TV – Blue Bloods S13E19 – Prove in fumo

Il Deposito Prove del Dipartimento di Polizia di New York va a fuoco, con il rischio che molti criminali vengano scagionati. Tra questi c’è anche Rodriguez.

23.40 ATTUALITA’ – Re Start

Parola ai protagonisti della vita economica italiana, per spiegare con un linguaggio semplice, i temi del lavoro e della finanza, con particolare attenzione alla green economy ed alla sostenibilità ambientale.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Report – Puntata del 22/05/2023 – conduce Sigfrido Ranucci

Sono passati oltre trent’anni e ancora si cerca la verità sui fatti di mafia e sulle stragi che hanno insanguinato il nostro paese. Con l’esperienza di quella stagione, oggi, l’arresto di Matteo Messina Denaro pone interrogativi sulla sua cattura e la sua latitanza. Trent’anni sono passati dalla strage di Firenze in via dei Georgofili. La mafia in quegli anni metteva bombe qua e là per il Paese, ma non era sola nella pianificazione della strategia stragista. Grazie al recentissimo lavoro della Commissione parlamentare antimafia si aggiungono pezzi di verità sui mandanti e sugli esecutori. A seguire, ogni anno il Festival di Sanremo consente a otto giovani cantanti di accedere al palco dell’Ariston. La selezione degli otto talenti avviene attraverso due strade: una organizzata direttamente dalla commissione Rai, l’altra attraverso un concorso chiamato Area Sanremo organizzato dal comune di Sanremo. Come rivela uno dei giudici che hanno fatto parte più volte della commissione giudicatrice di Area Sanremo, le pressioni sui giudici e sull’organizzazione sono molto forti e sarebbero finite anche in tentativi di corruzione. Infine non solo Nutri-score e NutrInform Battery: la battaglia delle etichette diventa sempre più hi-tech. Per invogliare i cittadini a prendere confidenza con la proposta di etichetta fronte-pacco di stampo italiana, il Ministero dello Sviluppo economico ha lanciato lo scorso luglio un’applicazione per smartphone con cui scansionare i codici a barre dei prodotti, ma funziona? In Francia, invece, sulla base dell’etichetta a semaforo qualche anno fa è nata Yuka, l’app che assegna un punteggio agli alimenti segnalando anche gli additivi pericolosi in base al principio di precauzione. Come finirà la guerra delle etichette?

23.15 – ATTUALITA’ Le Ragazze – Puntata del 22/05/2023

Storie di donne, famose o sconosciute, che sono state ventenni dagli anni ’40 agli anni ’90 o che lo sono oggi. Racconti che si intrecciano e trattano, da un punto di vista unico, la storia di tutti noi regalando alle nuove generazioni uno sguardo al femminile sul mondo. In questa puntata Martina Colombari nasce a Riccione, figlia unica di genitori giovanissimi che gestiscono un ristorante-pizzeria. Cresce ricevendo un’educazione severa che le ha trasmesso i solidi valori che da sempre guidano la sua esistenza. Ha appena il tempo di affacciarsi in un’adolescenza da semplice ragazza di provincia, con le mattine al liceo, i pomeriggi a danza e i primi amori inconfessabili, quando diventa la ragazza più famosa d’Italia vincendo a soli 16 anni il concorso di Miss Italia nel 1991. La vittoria le prospetta turbinose opportunità di lavoro nella moda, nel cinema e in televisione, opportunità che Martina si impegna sin da subito a cogliere con la massima serietà, affrontando sacrifici e rinunce. È rimasta una donna normale che non risparmia impegno e dedizione anche nel volontariato, a cominciare dall’esperienza vissuta ad Haiti nel 2007 dopo il terremoto in cui ha affrontato l’orrore di seppellire i bambini. Oggi ha 48 anni ed è una donna forte, generosa, che non ha paura di invecchiare. La sua storia si intreccia con quella di Tiziana Russo, sorella di Marta Russo, la giovane studentessa che il 9 maggio del 1997, mentre percorreva con un’amica un vialetto dell’Università la Sapienza, fu raggiunta alla nuca da un proiettile sparato da una finestra e, dopo quasi cinque giorni di coma, il 13 maggio morì. Tiziana è riuscita a elaborare il lutto attraverso un percorso lungo e doloroso che l’ha portata a fuggire da Roma rifugiandosi qualche anno a Torino, dove nessuno la conosceva. Poi, tornata a casa, ha iniziato a fare viaggi con la madre, solo loro due. Qualche anno fa Tiziana ha ritrovato in un armadio i diari di Marta e oggi è finalmente riuscita a riappropriarsi di sé

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21.45 – SHOW L’isola dei Famosi – conduce Ilary Blasi

ITALIA 1 (6)

21:24 FILM Suicide Squad – Azione 2016

Regia: David Ayer

Cast: Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto

[Azione] – Un Premio Oscar ed uno straordinario cast, con Will Smith e Margot Robbie. Un gruppo di criminali, tratti dai fumetti della DC Comics, viene assoldato per una missione.

23:57 INFORMAZIONE SPORTIVA Sport mediaset monday night

Tutte le notizie sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset. Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

21:15 INCHIESTA Atlantide presenta: Andrea scandalo a corte

Il principe Andrea ha pagato l’indennizzo a Virginia Giuffre in base all’accordo raggiunto con la donna che in una causa civile negli Stati Uniti lo accusava di molestie sessuali.

22:45 DOCUMENTARIO Il principe e il pedofilo

Il terzo figlio di Elisabetta nel mirino per aver ignorato gli abusi dell`amico Epstein su giovani donne e per aver beneficiato della loro compagnia.

TV 8 (8)

21.30 FILM A testa alta – Azione 2004

Regia: Kevin Bray

Cast: Dwayne Johnson, Neal McDonough, Johnny Knoxville, Kristen Wilson, John Beasley, Barbara Tarbuck, Dwayne “The Rock” Johnson, Khleo Thomas, Ashley Scott

Chris Vaughn era un agente delle forze speciali Usa, ma adesso ha deciso di lasciare quel mondo e trovare un po’ di pace nel suo paese di origine. Tornato a casa, però, si renderà conto che le cose sono molto cambiate e quella che era la sua oasi di serenità è diventata un covo di criminali: il suo vecchio compagno di classe Jay Hamilton, prima proprietario di una segheria fonte di lavoro per buona parte del paese, ha chiuso la baracca e si è dato alla malavita. Chris si farà eleggere sceriffo per sistemare le cose..

23:00 FILM I fiumi di porpora – Thriller 2000

Regia: Mathieu Kassovitz

Cast: Jean Reno, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, Laurent Lafitte, Christophe Bernard, Tonio Descanvelle, Françoise Loreau, Laurent Avare, Philippe Nahon, Robert Gendreu, Nicky Naude, Olivier Rousset, Vincent Tulli, Olivier Morel, Francine Bergé, Karim Belkhadra, François Levantal, Vincent Cassel, Nadia Farès, Dominique Sanda

Possono avere qualche cosa in comune due crimini atroci avvenuti a kilometri di distanza. Un cadavere orribilmente mutilato viene trovato a Grenoble, mentre, contemporaneamente a Lot, viene profanata la tomba di una ragazzina deceduta in un incidente stradale nel 1982. C’è un legame tra i due fatti? Due poliziotti indagheranno su questo misterioso caso.

NOVE (9)

21.25 SHOW PRIMA TV Only Fun – Comico Show – Elettra Lamborghini e i PanPers conducono il nuovo show comico di Nove, per una serata di risate e divertimento assicurato. Contro la paura c’è una sola cura: Only Fun!

23.35 DOCUMENTARIO Undressed – Due protagonisti entrano in una stanza buia e iniziano a spogliarsi a vicenda. In 30 minuti, tenteranno di capire se sono compatibili.

VENTI (20)

21:15 FILM Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II – Azione 1987

Regia: Tony Scott

Cast: Eddie Murphy, Judge Reinhold, Jürgen Prochnow, Ronny Cox, John Ashton, Allen Garfield, Paul Reiser, Brigitte Nielsen, Dean Stockwell

[Poliziesco] – Secondo capitolo in compagnia del poliziotto Alex Foley, alias Eddie Murphy. Si trovera’ in California per indagare sul ferimento di un amico. Regia di T. Scott; USA 1987

23:23 FILM Decisione critica – Azione 1996

Regia: Stuart Baird

Cast: Kurt Russell, Halle Berry, Whip Hubley, Joe Morton, David Suchet, B.D. Wong, Steven Seagal, Oliver Platt, John Leguizamo

[Avventura] – Un 747 diretto a Washington viene dirottato da un terrorista il cui vero intento e’ far esplodere un carico letale di gas nervino sulla citta’. Con Kurt Russell. Regia di S. Baird

RAI 4 (21)

21.20 FILM Innocenti Bugie – Azione 2010

Regia: James Mangold

Cast: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Jordi Mollà, Paul Dano, Marc Blucas, Maggie Grace, Viola Davis, Dale Dye, Liam Ferguson, Alex Revan

La tranquilla esistenza di June Havens, ingenua casalinga di provincia, viene improvvisamente sconvolta dall’incontro casuale con il misterioso Roy Miller su un volo per Boston. Lei ne è affascinata, ma non sa che in verità è un agente dell’FBI e che si troverà presto coinvolta in un vertiginoso intrigo spionistico internazionale.

23:11 FILM Trappola in alto mare – Azione 1992

Regia: Andrew Davis

Cast: Steven Seagal, Tommy Lee Jones, Gary Busey, Erika Eleniak

Un gruppo di terroristi tenta di impossessarsi di una corazzata della marina americana munita di missili a testata nucleare Tomahawk e Cruise. Con la complicità di alcuni membri dell’equipaggio, neutralizza i 2400 marinai e prende il controllo della nave, ma dovrà vedersela con il sottoufficiale Casey Rybak, rimasto nascosto nelle cucine dopo un acceso diverbio col comandante.

IRIS (22)

21.13 FILM Everest – Drammatico 2005

Regia: Baltasar Kormákur

Cast: Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Jason Clarke, Robin Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira Knightley, Emily Watson

[Avventura] – Per il ciclo: UNA STORIA VERA. Jake Gyllenhaal in un emozionante film ispirato agli eventi che hanno caratterizzato il tentativo di raggiungere la vetta della montagna piu’ alta del mondo.

23:28 FILM Zodiac – Thriller 2007

Regia: David Fincher

Cast: Jake Gyllenhaal, Robert Downey jr, Mark Ruffalo, Robert Downey jr., Anthony Edwards

[Thriller] – Per il ciclo: UNA STORIA VERA. La storia vera del serial killer denominato Zodiac, che negli anni ’60 e ’70 sconvolse la citta’ di San Francisco. Con Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr

RAI 5 (23)

23:28 FILM Isabelle – Drammatico 2018

Regia: Mirko Locatelli

Cast: Ariane Ascaride, Robinson Stévenin, Samuele Vessio

Isabelle è un’astrofisica di origini francesi che vive in Italia in una casa immersa tra i vigneti vicino a Trieste. Come tutte le estati suo figlio Jérôme, con il quale condivide il segreto di una drammatica vicenda, passerà qualche tempo con lei, ma le cose si complicano quando nella sua vita entra Davide.

22.47 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole – Etimo. Per il museo della lingua italiana. Gli scrittori e la norma

23:28 FILM Jaco, The film – Biografico

Regia: Stephen Kijak, Paul Marchand

Prodotto dal bassista dei Metallica Robert Trujillo, Jaco, The Film racconta la breve e luminosa parabola di Jaco Pastorius. Il suo esordio nel 1976 ha rappresentato una svolta per il jazz moderno. Da solista e insieme ai Weather Report, è stato un indiscusso virtuoso. Ha ispirato, e continua ad ispirare ogni musicista che si cimenta con il suo strumento.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Da uomo a uomo – Western 1967

Regia: Giulio Petroni

Cast: Lee Van Cleef, John Phillip Law, Anthony Dawson

Nel vecchio West, il giovane pistolero Bill, in cerca di vendetta per il massacro della propria famiglia, incontra Ryan, ex galeotto con un debito da incassare.

23:15 FILM Il giorno dei lunghi fucili – Western 1971

Regia: Don Medford

Cast: JGene Hackman, Rayford Barnes, Bernard Kay, Mitch Ryan, G.D. Spradlin, William Watson, L.Q. Jones, Oliver Reed, Candice Bergen, Simon Oakland

West, meta’ 800. Un bandito rapisce la moglie di un sadico proprietario terriero, che lancia allora una spietata caccia all’uomo, inaugurando fucili a lunghissima gittata. di Don Medford con Gene Hackman, Candice Bergen, Oliver Reed 1971 USA – PROGRAMMA ADATTO AL SOLO PUBBLICO ADULTO

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW I migliori anni – Puntata del 19/05/2023

23.50 LIFESTYLE Sex – Raggiungimento del piacere, puntata del 07/08/22

CIELO (26)

21.15 FILM Flight – Drammatico 2012

Regia: Robert Zemeckis

Cast: Denzel Washington, Nadine Velazquez, Don Cheadle, James Badge Dale, John Goodman, Bruce Greenwood, Kelly Reilly, Melissa Leo, Rhoda Griffis, Tamara Tunie, Brian Geraghty, Garcelle Beauvais, Adam Tomei

Un pilota di linea si ritrova a gestire un atterraggio di emergenza seguendo una manovra impossibile. Ma l’ombra dell’alcolismo lo tradisce.

23:50 DOCUMENTARIO Planet Sex con Cara Delevingne – L’orgasmo femminile – Cara si dedica all’analisi dell’orgasmo femminile. In Germania, scopre come viene studiato, mentre a New York partecipa a una lezione molto interessante.

TWENTY SEVEN (27)

21.10 FILM Mickey occhi blu Commedia 1999

Regia: Kelly Makin

Cast: Hugh Grant, Gerry Becker, Tony Darrow, James Fox, Joe Viterelli, Maddie Corman, Jeanne Tripplehorn, James Caan, Burt Young

[Commedia] – Gina rifiuta la proposta di matrimonio di Michael: lei e’ figlia di un capomafia e teme che il padre le rovini l’ennesima relazione sentimentale. Con H. Grant, J. Caan.

22.59 FILM Scuola di polizia 2: prima missione – Commedia 1985

Regia: Jerry Paris

Cast: Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow

[Commedia] – Secondo capitolo della saga. Un gruppo di novellini e’ inviato a dare manforte alla squadra di Polizia, impotente di fronte alle scorribande di un gruppo di teppisti.

TV 2000 (28)

20.56 MINISERIE Padre Pio – Prima parte – Biografico 2000

Regia: Carlo Carlei

Cast: Sergio Castellitto, Raffaele Castria, Pierfrancesco Favino, Elio Germano.

Padre Pio, ormai stanco e malato, viene accudito nel convento di San Giovanni Rotondo, dove un uomo misterioso lo raggiunge per scoprire la verità su di lui e sul suo rifiuto verso l’autorità della Chiesa.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S5 E4 Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien S6 E3 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:10 FILM Una folle passione – Drammatico 2014

Regia: Susanne Bier

Cast: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Rhys Ifans, Toby Jones, Sam Reid, Ned Dennehy

[Drammatico] – Carolina del Nord, 1929. Travolti da ambizione e opportunismo, due coniugi sprofondano in un vortice di autodistruzione. Con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Regia di S. Bier

23:13 SHOW Uomini e donne story – L’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:30 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Ep.7

David ha un bozzo sulla spalla che sta crescendo rapidamente. Il cambio di sesso di Aria, da uomo a donna, è a rischio a causa della crescita della barba sul volto.

22:30 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Ep.8

La grave rosacea di Sarah le causa forte rossore sul volto e lei si imbarazza ad uscire. La dott.ssa Emma usa la tecnologia per rimuovere una massa tumorale dal naso di Tracyleanne.

23:30 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Il prurito

La dottoressa Emma incontra Chris, che ha un’eruzione cutanea pruriginosa e dolorosa. Inoltre, si occupa del nodulo di Lauren e del naso rosso di Sarah.

CINE34 (34)

21:05 La leggenda di Al, John & Jack – Commedia 2002

Regia: Massimo Venier

Cast: Aldo, Giovanni, Giacomo, Aldo Maccione, Antonio Catania, Giovanni Esposito

[Commedia] – Aldo, Giovanni e Giacomo nei panni di tre mafiosi italo-americani piuttosto imbranati. Dopo un errore di troppo, sono costretti a nascondersi. Regia di A. Baglio; ITA 2002

23:14 FILM Uomo d’acqua dolce – Commedia 1997

Regia: Antonio Albanese

Cast: Antonio Albanese, Valeria Milillo, Antonio Petrocelli

[Commedia] – Antonio perde la memoria in un incidente al supermercato e si allontana da casa. Tornato dopo 5 anni scopre che niente e’ come prima. Con Antonio Albanese Regia di A. Albanese