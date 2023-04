Programmi TV stasera domenica 30 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 30 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV – La Sposa – St1 Ep3

Regia: Giacomo Campiotti

Cast: Serena Rossi, Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni, Mario Sgueglia, Anronio Nicolai, Claudia Marchiori.

Vittorio, in fin di vita, rende al fratello di Giorgia i terreni che gli aveva sottratto al posto di altri, incolti e paludosi. Questo gesto anche se generoso consuma le finanze della tenuta, causando la chiusura della filanda. Italo è in crisi, mentre Maria rimane ottimista. Antonio nasconde una verità su quei terreni, ma decide di aiutarli, comprandoli e facendoci lavorare Italo. Al casale intanto la raccolta del grano e la trebbiatura vanno a rilento e Maria ha una grande idea, ma poi accade qualcosa di inaspettato.

23.45 – INFORMAZIONE – Tg1

23.50 MAGAZINE – Speciale Tg1: SPECIALE. – Settimanale del TG1 Direttrice Monica Maggioni

RAI 2 (2)

21.00 FILM PRIMA TV – Crossword Mysteries: Proposta con omicidio – Giallo 2019

Regia: Don McCutcheon

Cast: Lacey Chabert, Brennan Elliott, Barbara Niven

Un vecchio amico di Tess viene trovato assassinato nella sua abitazione. Pochi giorni prima, aveva chiesto a Tess di pubblicare un cruciverba contenente la sua proposta di matrimonio alla fidanzata.

22.40 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana ci racconta l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti ci raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

20.00 – ATTUALITA’ Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio

OSPITI DELLA PUNTATA: Ficarra e Picone, Pupi Avati, Edwige Fenech, Mimmo Paladino, Claudio Bisio, Stefano Fresi, Roberto Burioni, Franco Locatelli,

Tito Boeri, Maurizio Molinari, Fiorenza Sarzanini, Annalisa Cuzzocrea, Michele Serra, imona Quadarella, Marina Rei, La Gialappa’s Band, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni

23.30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23.55 – MAGAZINE Meteo3

RETE 4 (4)

21.20 – ATTUALITA’ Zona Bianca – condotto da Giuseppe Brindisi

Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

CANALE 5 (5)

21.13 – INTRATTENIMENTO Guinness – lo show dei record – Remix

I momenti più salienti dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ITALIA 1 (6)

20.23 ATTUALITA’ : Le Iene presentano: Inside

Alcune delle storie piu’ seguite e discusse del programma, raccontate con interviste, servizi e approfondimenti. Visibile in HD sul canale 506

23.55 – INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing

Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A. Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO PRIMA TV Storie di un Re

L’8 settembre 2022, all’età di 73 anni, il principe Carlo è diventato re Carlo III. Ecco alcune curiosità sulla sua vita, la sua famiglia e i suoi predecessori.



22:55 DOCUMENTARIO Elisabetta segreta

Un montaggio di centinaia di filmati privati girati dalla famiglia reale inglese, tra cui molti che riprendono la vita di Elisabetta. La vediamo da quando la madre spingeva la sua carrozzina fino all’incoronazione all’età di 27 anni, nel 1953.

TV 8 (8)

21.30 FILM Blacklight – Azione 2022

Regia: Mark Williams

Cast: Liam Neeson, Aidan Quinn

Travis Block è un agente del governo quasi in pensione. La sua specificità era quella di risolutore di problemi di qualsiasi missione. Ma ora basta, vuole solo fare il padre e il nonno a tempo pieno. Ma nulla andrà come egli aveva sperato. Infatti, scoprirà l`esistenza di un programma conosciuto come “Operation Unity”, che colpisce cittadini comuni, del tutto ignari del proprio destino. Per ristabilire l`ordine e salvare molte altre persone, a Block non resterà altro che tornare in azione..

23.25 FILM Quantum of Solace – Azione 2008

Regia: Marc Forster

Cast: Daniel Craig, Judi Dench, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Gemma Arterton, Jeffrey Wright, Joaquín Cosio, Jesper Christensen

Capitolo numero ventidue della saga dedicata all’agente segreto 007, interpretato per la seconda volta consecutiva da Daniel Craig. L’azione riprende lì dove si era interrotta nel film precedente: James Bond deve fare i conti con il tradimento e la morte della donna che amava. Accanto a questa vicenda del tutto personale, l’uomo ha anche un’altra missione delicata da svolgere: ottenere informazioni su Quantum, un’organizzazione terroristica talmente segreta che neanche l’MI6 sa nulla.

NOVE (9)

21.25 INTRATTENIMENTO Little Big Italy – Manhattan

23.10 INTRATTENIMENTO Little Big Italy – Phoenix

VENTI (20)

21.12 FILM L’ Uomo D’Acciaio – Azione 2013

Regia: Zack Snyder

Cast: Russell Crowe, Henry Cavill, Amy Adams, Kevin Costner

La genesi di Superman, giunto sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato. Cresciuto come Clark Kent, diverra’ il famoso supereroe. Con Henry Cavill, Amy Adams

23.51 FILM Romeo deve morire – Azione 2000

Regia: Andrzej Bartkowiak

Cast: Jet Li, Matthew Harrison, Anthony Anderson, DMX, Delroy Lindo, Db Woodside, Henry O, Jonkit Lee, Terry Chen, Derek Lowe, Ronin Wong, Edoardo Ballerini, Aaliyah, Isaiah Washington, Russell Wong

Film d’azione ispirato a Romeo e Giulietta. L’amore tra Han e Trish e’ ostacolato dalla guerra tra le rispettive famiglie di malavitosi.

RAI 4 (21)

21.20 FILM Le paludi della morte – Drammatico 2011

Regia: Ami Canaan Mann

Cast: Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain

Ispirato a fatti realmente accaduti. Al detective della omicidi di Texas City Mike Souder e al suo collega newyorkese Brian Heigh viene assegnato un caso di omicidio, dopo il ritrovamento del cadavere di una ragazzina nei Killing Fields, la zona paludosa della costa dove negli anni sono stati ritrovati numerosi cadaveri di giovani donne, perlopiù prostitute e studentesse. Quando Little Anne, una ragazzina senzatetto che Brian ha preso a cuore, viene rapita i due agenti faranno di tutto per salvarla.

23.02 FILM Candyman – Thriller 2021

Regia: Nia DaCosta

Cast: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett

Anthony, un artista visivo, incontra un veterano che espone la vera storia dietro Candyman. Ansioso di usare questi dettagli macabri per i dipinti, scatena inconsapevolmente una terrificante ondata di violenza.

IRIS (22)

21.11 FILM Cake – Drammatico 2014

Regia: Daniel Barnz

Cast: Jennifer Aniston, Adriana Barraza, Anna Kendrick, Sam Worthington, Mamie Gummer, Felicity Huffman

Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Con Jennifer Aniston. Profonde cicatrici segnano il fisico e l’anima di Claire. Riuscira’ ad affrontare i fantasmi del passato ridando un senso alla pr…

23.09 FILM Strangerland – Drammatico 2015

Regia: Kim Farrant

Cast: Nicole Kidman, Sean Keenan, Maddison Brown, Nicholas Hamilton, Reef Ireland, Joseph Fiennes, Hugo Weaving

Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Mistero e tensione nel film drammatico con Nicole Kidman e Joseph Fiennes. Una coppia cerca disperatamente i figli scomparsi nell’inospitale deserto au…

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E12

Si chiude la serie “Messico Selvaggio” con questo episodio ambientato nel Mare di Cortez, definito ‘l’acquario del mondo’. A seguire, Monica Ghezzi ci porta in un’area poco conosciuta, quella dei Campi Flegrei, attraversati da un’intensa attività geotermica che condiziona da sempre la vita delle persone.

22.58 FILM Loving Vincent – Animazione 2017

Regia: Hugh Welchman, Dorota Kobiela

La vita e la controversa morte di Vincent Van Gogh sono raccontate dai suoi dipinti e dai personaggi che li popolano. E dalle parole delle persone a lui più vicine, alle sue oltre 800 lettere e alle ricostruzioni, drammatiche, degli eventi che hanno portato alla scomparsa dell’artista olandese. 120 dei suoi dipinti prendono vita, diventando testimoni dell’epoca in cui il genio è vissuto.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Alpha – Un’amicizia forte come la vita – Avventura 2018

Regia: Albert Hughes

Cast: Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Marcin Kowalczyk

20.000 anni fa. Keda, figlio di Tau, sta attraversando i riti di formazione per entrare nella squadra di cacciatori e procacciatori guidata dal padre, il capovillaggio. Ma la sua indole pacifica lo porta ad intraprendere un’avventura in cui il suo unico alleato sarà un lupo.

22.45 FILM Piedone l’Africano – Avventura 1978

Regia: Steno

Cast: Bud Spencer, Enzo Cannavale

Un agente nero, proveniente dal Sud Africa per mettersi in contatto con il partenopeo commissario Rizzo a proposito di un traffico di diamanti e di droga, viene ucciso. Il poliziotto napoletano raggiunge immediatamente Johannesburg dove, assicuratasi la collaborazione del fido Cannavale (che ha lasciato la polizia ed è divenuto un cameriere in un ristorante), si trova costretto a fungere da padre al negretto zulù Bodo, di cinque anni, figlio dell’agente ucciso a Napoli. Rizzo, circuito dall’industriale Smollet e dal suo tirapiedi Spiras, inseguito dall’ubriacona Maggie, manda a vuoto sia i tentativi di corruzione sia gli attacchi dei briganti che temono la sua intrusione negli affari della “Rossing Diamonds”. Inseguimenti e avventure diverse lo portano sin nel deserto di Namib e lo rendono inviso alla polizia locale. Ciò nonostante grazie anche alle astuzie del delizioso Bodo e alle ingenuità di Cannavale, il commissario riesce a individuare i colpevoli e a scoprire i loro sistemi per contrabbandare la merce nei sottofondi delle gabbie contenenti gli animali indirizzati agli zoo di tutto il mondo.



RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Boss in incognito – puntata del 09/01/23

CIELO (26)

21.15 FILM Nella morsa del ragno – Thriller 2001

Regia: Lee Tamahori

Cast: Morgan Freeman, Monica Potter, Michael Wincott, Dylan Baker

Una giovane agente dell’FBI e un esperto criminologo devono ritrovare la figlia di un senatore, vittima di un rapimento.

23.15 DOCUMENTARIO Sex Life – Ep. 5 – Attori pornografici, artisti e persone comuni raccontano le loro esperienze erotiche piu’ strane e condividono storie su come migliorare i rapporti.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM La ricerca della felicità – Drammatico 2006

Regia: Gabriele Muccino

Cast: Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith, Cecil Williams

Gabriele Muccino dirige Will Smith in un film toccante, ispirato alla vita di Chris Gardner, tenace e geniale padre single rimasto senza lavoro.

23.15 FILM Il cavaliere del Santo Graal – Avventura 2011

Regia: Antonio Hernández

Cast: Sergio Peris-Mencheta, Natasha Yarovenko, Adrián Lamana

Spagna: XII secolo. Un cavaliere errante aiutato dalla fidanzata e da due fidati amici, deve affrontare una missione eroica: salvare a tutti i costi il Santo Graal.

TV 2000 (28)

21.25 FILM La contessa bianca

con Ralph Fiennes

"La contessa bianca" con Ralph Fiennes – Domenica 30 aprile ore 21.20 su Tv2000 Guarda questo video su YouTube.

23.45 RELIGIONE Conferenza stampa

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Ghost Whisperer St1 Ep1

22.20 SERIE TV Ghost Whisperer St1 Ep4

23.10 SERIE TV Ghost Whisperer St1 Ep7

LA5 (30)

21.10 FILM Un’Estate Perfetta – Commedia 2016

Regia: Rick Bota

Cast: Lindsey Shaw, Derek Theler, Emily Rose, Lucas Bryant

Uno scrittore cerca di far capire l’importanza di una biblioteca a Rachel, perito che lavora per conto di un cliente che vuole farne un resort. Regia di R. Bota;

22.47 FILM Something Borrowed – Commedia 2011

Regia: Luke Greenfield

Cast: Ginnifer Goodwin, Kate Hudson, Colin Egglesfield

Commedia romantica con Kate Hudson e G. Goodwin (Biancaneve in “C’era una volta”). Due amiche divise dall’amore per lo stesso uomo.

REAL TIME (31)

21:20 LIFESTYLE Ti spedisco in convento – Ep.4

Cariche di emozioni e aspettative le ragazze devono tornare a casa…

22:45 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Rivelazioni

Emily e Kobe rivelano la loro gravidanza segreta. Patrick vuole la benedizione del padre di Thais e il sogno di Miona riguardo il matrimonio non si sta realizzando.

CINE34 (34)

21.06 FILM 10 giorni senza mamma – Commedia 2019

Regia: Alessandro Genovesi

Cast: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli

Carlo e’ un padre assente costretto ad occuparsi dei tre figli perche’ all’improvviso la moglie ha deciso di prendersi una meritata vacanza. Con Fabio De Luigi. Regia di A. Genovesi;

22.54 FILM A tu per tu – Commedia 1984

Regia: Sergio Corbucci

Cast: Johnny Dorelli, Paolo Villaggio, Marisa Laurito, Moana Pozzi

Ingenuo tassista, dopo essersi innamorato della sorella di un industriale sull’orlo della bancarotta, si fa coinvolgere da quest’ultimo in loschi traffici…