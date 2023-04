Programmi TV stasera domenica 16 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 16 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV – La Sposa – St1 Ep1

Regia: Giacomo Campiotti

Cast: Serena Rossi, Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni, Mario Sgueglia, Anronio Nicolai, Claudia Marchiori.

Calabria, fine anni 60. Per pagare i suoi debiti, la famiglia Saggese deve accettare un matrimonio per procura. A sacrificarsi è Maria, che acconsente alle nozze con l’agricoltore vicentino Vittorio Bassi, rinunciando così alle sue radici.

23.40 – INFORMAZIONE – Tg1

23.45 MAGAZINE – Speciale Tg1: SPECIALE. – Settimanale del TG1 Direttrice Monica Maggioni

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E13 – Il socio

Un’ex trafficante d’armi sottrae una valigia piena di microchip al titolare di una start up che crea intelligenze artificiali in esclusiva per la Marina. Rountree e Fatima si mettono immediatamente al suo inseguimento.

21.50 SERIE TV – Blue Bloods S13E13 – Trascorsi

Durante un’azione, Joe Hill disubbidisce ad un ordine del suo superiore e Frank lo traferisce per una settimana. Danny e Baez indagano su un serial killer che uccide giovani donne e mette i loro corpi in posa rituale.

22.40 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana ci racconta l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti ci raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

20.00 – ATTUALITA’ Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio

In esclusiva a Che Tempo Che Fa il cantautore internazionale Ed Sheeran, l’artista dei record, con 91 miliardi di streams, più di 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy, 7 Brit Awards e 8 Billboard Awards che si esibirà live con “Eyes Closed”, singolo già #1 nel Regno Unito, che anticipa il nuovo album “-” (Subtract), in uscita il prossimo 5 maggio, l’ultimo della sua era decennale di “album matematici” e il più intimo e personale, capace di offrire al pubblico un ritratto vulnerabile e onesto del grande artista britannico. Solo in Italia Sheeran vanta un disco di Diamante per il brano “Shape of you”, 76 dischi di Platino e 15 dischi d’Oro, ed è l’artista internazionale più premiato nel nostro Paese, oltre a essere quello con la maggior presenza nelle classifiche italiane, sia Album che Singoli e un record di presenze in Top 10. Tra i grandi successi ottenuti durante la sua carriera, Sheeran nel 2015 ha battuto il record nei live con tre date sold out alla Wembley Arena, diventando il primo artista al mondo a suonare da solo, senza band di accompagnamento, davanti a 240 mila persone per tre serate consecutive.

23.30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23.55 – MAGAZINE Meteo3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – condotto da Giuseppe Brindisi

Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

CANALE 5 (5)

21.19 – INTRATTENIMENTO Guinness – lo show dei record

Gerry Scotti torna alla guida dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ITALIA 1 (6)

20.22 ATTUALITA’ : Le Iene presentano: Inside

Alcune delle storie piu’ seguite e discusse del programma, raccontate con interviste, servizi e approfondimenti. Visibile in HD sul canale 506

23.55 – INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing

Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A. Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

21:15 FILM Un colpo perfetto – Giallo 2007 di Michael Radford con Michael Caine, Demi Moore, Jonathan Aris, Derren Nesbitt, Nathaniel Parker, Lambert Wilson, Joss Ackland [TRAILER]

23:15 FILM Men of Honor – L’onore degli uomini – Drammatico 2000 di George Tillman jr. con Robert De Niro, Cuba Gooding jr., Charlize Theron, Hal Holbrook, Aunjanue Ellis, Powers Boothe, Michael Rapaport [TRAILER]

TV 8 (8)

21.15 SPORT Moto 2 GP Americhe

22.15 SPORT Paddock Live Gara MotoGp Americhe

22.30 SPORT MotoGP Grid

22.55 SPORT Paddock Live

NOVE (9)

21.35 INTRATTENIMENTO Little Big Italy – Brooklyn

23.05 INTRATTENIMENTO Little Big Italy – Seattle

VENTI (20)

21.13 FILM La Preda Perfetta – A Walk Among The Tombstones – Thriller 2014 di Scott Frank con Liam Neeson, Dan Stevens, David Harbour [TRAILER]

23.34 FILM Duro da uccidere – Poliziesco 1990 di Bruce Malmuth con Steven Seagal, Kelly LeBrock, Bill Sadler, Frederick Coffin [TRAILER]

RAI 4 (21)

21.20 FILM Devil’s Knot – Fino a prova contraria – Thriller 2013 di Atom Egoyan con Reese Witherspoon, Colin Firth, Mireille Enos, Bruce Greenwood, Amy Ryan, Alessandro Nivola, Kevin Durand, Stephen Moyer, Elias Koteas, Matt Letscher, Martin Henderson, Collette Wolfe [TRAILER]

23.11 SERIE TV Chapelwaite – S1 Ep 07

IRIS (22)

21.12 FILM Strangerland – Drammatico 2015 di Kim Farrant con Nicole Kidman, Sean Keenan, Maddison Brown, Nicholas Hamilton, Reef Ireland, Joseph Fiennes, Hugo Weaving [TRAILER]

23.19 FILM Inconceivable – Thriller 2017 di J.Baker con Nicolas Cage [TRAILER]

RAI 5 (23)

21.16 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E10

Primo episodio di Messico selvaggio, una serie dedicata a un paese dalla ricca biodiversità e pieno di gioielli da scoprire. A seguire, Vincenzo Saccone ci porta nel Basso Molise, dove ha raccolto le storie di chi ha scelto di non andar mai via da qui e di chi invece ha deciso di tornarci dopo una lunga assenza.

23.00 FILM La casa dei libri – Drammatico 2017 di Isabel Coixet con Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM La vacanza – Drammatico 2019 di Enrico Iannaccone con Antonio Folletto, Catherine Spaak, Veruschka von Lehndorff

22.55 FILM Piedone lo sbirro – Commedia 1973 di Steno con Bud Spencer e Enzo Cannavale



RAI PREMIUM (25)

21.20 NATURA Ci vuole un fiore – St 2023 ep1

23.50 SOAP Il paradiso delle signore – S1 Ep141

Soap Opera con Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina.



CIELO (26)

21.25 FILM Child 44 – Il bambino n. 44- Drammatico 2015 di Daniel Espinosa con Tom Hardy, Joel Kinnaman, Vincent Cassel, Jason Clarke, Paddy Considine, Dev Patel, Gary Oldman, Noomi Rapace

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Cast Away – Drammatico 2000 di Robert Zemeckis con Tom Hanks

23.39 FILM I signori della truffa – Thriller 1992 di Phil Alden Robinson con Robert Redford, Dan Aykroyd, Mary McDonnell, Amy Benedict, Timothy Busfield, Lee Garlington, George Hearn, James Earl Jones, Ben Kingsley, Donal Logue, Sidney Poitier, David Strathairn, River Phoenix

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Ghost Whisperer St5 Ep14

22.20 SERIE TV Ghost Whisperer St5 Ep15

23.10 SERIE TV Ghost Whisperer St5 Ep16

LA5 (30)

21.10 FILM Carbonara per amore – Commedia 2016

Regia: W.D. Hogan

Cast: Ambyr Childers, Keegan Allen, Jim O’Heir

Una giovane designer che lavora a N.Y. viene licenziata e ritorna a lavorare nell’azienda di traslochi di famiglia, dove conosce Scott. Con A. Childers. Regia di W. Hogan;

22.52 FILM August Rush – La musica nel cuore – Drammatico 2007

Regia: Kirsten Sheridan

Cast:Freddie Highmore, Robin Williams, Jonathan Rhys Meyers, Keri Russell Oliver Petszokat, Yolette Thomas, Johanna Lumley, Jessica Stockmann

Il piccolo August, un orfano di dieci anni, ha un talento molto spiccato per la musica. Con l’aiuto del suo unico amico, un mago dal cuore d’oro, il bambino iniziera’ un viaggio fantastico alla ricerca dei suoi genitori…

REAL TIME (31)

21:20 LIFESTYLE Ti spedisco in convento – Ep.2

La vita in convento è faticosa. Le ragazze cercano una via di fuga…

22:45 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Il futuro

Kara e Guillermo si sposano. Intanto, in Massachusetts, l’incertezza di Thais aumenta ed Emily scopre che Kobe pensa a un futuro completamente diverso.

CINE34 (34)

21.06 FILM Fantozzi in Paradiso- Commedia 1993

Regia: Neri Parenti

Cast: Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Plinio Fernando, Gigi Reder, Anna Mazzamauro

Fantozzi scopre che gli rimane una settimana di vita e decide di godersi il tempo a sua disposizione. Ma le cose non andranno come previsto.

22.52 FILM Un bugiardo in paradiso – Commedia 1998

Regia: Enrico Oldoini

Cast: Paolo Villaggio, Mariolina De Fano, Gabriele Cirilli, Flavio Insinna, Antonella Attili

Un poveraccio si spaccia per il padre di un ricco mobiliere, che non ha mai conosciuto il genitore e lo crede scomparso in Australia.