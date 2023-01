Programmi TV e film in prima serata stasera venerdì 20 gennaio 2023. Stasera in TV oggi

Pubblicità

Stasera in TV film in prima serata e programmi tv oggi venerdì 20 gennaio 2023

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera venerdì 20 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW The Voice Senior – programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Conduce Antonella Clerici

23.55 INFORMAZIONE – TG1 Sera

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – N.C.I.S. S20E2 – Cose da padri

Un tentato furto finito male in un deposito di massima sicurezza di proprietà del Governo mette in allarme l’N.C.I.S. Dalla camera blindata, i ladri avrebbero voluto prendere un carico di armi.

22.10 SERIE TV – N.C.I.S. Hawai’i S2E2 – Senza uscita

Il corpo di un sergente scelto dei Marines viene ritrovato nel bagagliaio di un’auto pronta ad essere demolita. Indagando su di lui, si scopre la sua passione per le gare clandestine e per una pilota “clandestina”.

23.00 CALCIO – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord. – Conduce Jacopo Volpi Con Sebino Nela, Eraldo Pecci, Giulia Stronati

RAI 3 (3)

21.20 – DOCUMENTARIO Viareggio 1969 –

l 31 gennaio del 1969, a Viareggio, sparisce un bambino di 12 anni, Ermanno Lavorini. La sera stessa la famiglia riceve la richiesta di un riscatto. Inizia così il primo caso di rapimento di un minore in Italia, che terrà il Paese col fiato sospeso fino al ritrovamento del cadavere del bambino. I carabinieri seguono una sola pista: il delitto deve essersi consumato nell’ambiente della Pineta di Viareggio, teatro di prostituzione maschile. Sarà il giornalista Marco Nozza a capire che la pista omosessuale è solo un modo per sviare le indagini da un’altra versione dei fatti, che stenta però ad essere accertata dalle indagini a causa dei depistaggi. Ci vorranno molto tempo e diversi gradi di giudizio per far emergere una parte di verità.

23.05 – ATTUALITA’ Il sogno di Arturo – Il Cacciatore di Sogni –

La disabilità raccontata capovolgendo gli stereotipi legati all’handicap, attraverso le storie di personaggi che hanno trasformato i loro punti deboli in punti di forza. In questa puntata la storia di Arturo Mariani, campione della nazionale calcio amputati, scrittore e apprezzato mental coach, che insegna ai giovanissimi come affrontare e superare gli ostacoli dello sport e della vita. Con ognuno dei protagonisti Stefano Buttafuoco trascorre una intera giornata. Vedrà i posti dove vivono e si allenano, conoscerà i loro familiari e gli amici più cari, coloro che con il loro affetto li accompagnano e li sostengono. Infine, si metterà in gioco in prima persona cimentandosi nelle specialità sportive di ciascuno di loro.

23.45 – SERIE TV Ossi di Seppia – Il rumore della memoria – Lo scandalo del vino al metanolo

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.43 – SERIE TV PRIMA TV Fosca Innocenti – PrimaTv – S2 S2 Ep2 Legami pericolosi

Fosca indaga sull’omicidio di una giovane sarta dal passato misterioso. Nel frattempo cerca di difendere dalle mire di Lapo il suo amato casale.

ITALIA 1 (6)

21:20 FILM Mechanic: Resurrection – Azione 2016

Sequel de “Professione assassino” con Jason Statham e Jessica Alba. Un sicario sfida il suo peggior nemico quando questi gli rapisce la fidanzata.

Regia: Dennis Gansel

Cast: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones

23:19 FILM Demolition Man – Fantascienza 1993

In una violenta Los Angeles, un poliziotto ed un malvivente vengono ibernati e sottoposti ad un programma di rieducazione.

Regia: Marco Brambilla

Cast: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne, Benjamin Bratt, Bob Ginton, Denis Leary, Brett Jones

LA 7 (7)

21.15 TALK SHOW Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 LIFESTYLE Cucine da incubo Italia – S8 E3 Antonino Cannavacciuolo è all’ Onassis Village – Viterbo

22.40 LIFESTYLE Cucine da incubo Italia – S8 E1 Antonino Cannavacciuolo è a La Locanda degli Artisti – Como

23.55 LIFESTYLE Bruno Barbieri – 4 Hotel – Bruno Barbieri è in Sicilia – Val di Noto

NOVE (9)

21.35 SHOW I migliori Fratelli di Crozza Ep.5

21.35 SHOW Accordi & disaccordi – Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, insieme a Marco Travaglio

VENTI (20)

21.14 FILM Deja Vu – Corsa contro il tempo – Azione – Thriller 2006

Fanta-thriller con Denzel Washington in cui presente e passato si intrecciano. Un agente dell’FBI attraversa una finestra spazio-temporale per impedire una strage.

Regia: Tony Scott

Cast: Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton

23.48 FILM Blade: Trinity – Horror 2004

Terzo e ultimo capitolo della serie dedicata al supereroe, con Wesley Snipes. La salvezza dell’umanita’ e’ nelle mani di Blade, nella terribile sfida finale contro Drake

Regia: David S. Goyer

Cast: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Dominic Purcell, Jessica Biel

RAI 4 (21)

21.20 FILM Sabotage – Azione 2014

Una squadra speciale della DEA, nel corso di una missione, si impadronisce del bottino appartenente a un pericoloso gruppo di narcotrafficanti. Dopo il colpo, però, i membri del commando cominciano ad essere assassinati uno ad uno.

Regia: David Ayer

Cast: Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Joe Manganiello

22.59 FILM Army of one – Azione 2020

Durante un’escursione nei boschi dell’Alabama, l’agente speciale Brenner Baker e suo marito Dillon vengono catturati e torturati da una banda di narcotrafficanti. Dillon perde la vita e Brenner viene data per morta, ma in realtà sopravvive ed è pronta a tutto pur di prendersi la sua spietata vendetta sui criminali.

Regia: S. Durham

Cast: E. Hollman, M. Passmore

IRIS (22)

21.14 FILM Invictus – L’invincibile – Biografico 2009

Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Pellicola divenuta un cult, grazie ad una regia e ad un cast magistrali. Il rugby come metafora politica contro l’Apartheid.

Regia: Clint Eastwood

Cast: . Matt Damon, Morgan Freeman, Scott Eastwood, Robert Hobbs

23.48 FILM Corda tesa – Poliziesco 1984

Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Clint Eastwood nei panni del poliziotto, incaricato di indagare su alcuni efferati delitti commessi nel mondo della prostituzione a New Orleans.

Regista: Richard Tuggle

Cast: Clint Eastwood, Geneviève Bujold, Dan Hedaya, Alison Eastwood

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA CLASSICA Mahler, Sinfonia n1 in re mag: Titano -Filarmonica Della Scala. TEMA

Teatro alla Scala, 29 marzo 1982. Claudio Abbado dirige una neonata orchestra Filarmonica della Scala confrontandosi con uno dei capisaldi del repertorio tedesco: la Sinfonia n. 1 di Mahler, Titano.

22.12 DOCUMENTARIO Abbado alla Scala

23.08 MAGAZINE Save the Date

23.40 DOCUMENTARIO Pearl Jam Twenty

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Tonya – Biografico 2017

L’incredibile storia vera di Tonya Harding, pattinatrice artistica su ghiaccio salita alla ribalta internazionale non solo per le sue doti sportive, ma anche per il coinvolgimento nell’aggressione alla collega Nancy Kerrigan, nel gennaio 1994.

Regia: Craig Gillespie

Cast: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney

23.10 FILM La vita in un attimo – Drammatico 2018

Will, quarantenne newyorchese abbandonato dalla moglie, ricostruisce la sua storia in una seduta di psicanalisi: l’amore per Abby, gli anni del college, l’intimità matrimoniale, un pranzo con i genitori di lui e poi, inatteso, il giorno della separazione. Ma la storia di Will e Abby si intreccia in modo imprevedibile con quella di altri personaggi che vivono dall’altra parte del mondo.

Regia: Dan Fogelman

Cast: Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Le indagini di Lolita Lobosco S02 E02

23.10 SERIE TV Che Dio ci aiuti S07 E01

CIELO (26)

21.15 FILM Habitaciòn en Roma Drammatico 2010

Una ragazza russa e una ragazza spagnola si incontrano a Roma e passano una notte di passione in una camera d’albergo.

Regia: Julio Medem

Cast: Elena Anaya, Najwa Nimri, Natasha Yarovenko, Enrico Lo Verso

23.20 FILM Giovanna la pazza Drammatico 2001

La storia di Giovanna di Castiglia, salita sul trono dopo la morte dei genitori e vittima del tarlo della gelosia che la portera’ alla pazzia.

Regia:Vicente Aranda

Cast: Pilar López de Ayala, Giuliano Gemma, Eloy Azorín, Daniele Liotti, Manuela Arcuri

TWENTY SEVEN (27)

21.08 FILM Tower Heist: colpo ad alto livello Commedia 2011

Un gruppo di addetti alla manutenzione, per punire l’uomo che li ha defraudati delle loro investimenti, organizzano un furto in grande stile. Con B. Stiller, E. Murphy

Regia: Brett Ratner

Cast: Eddie Murphy, Matthew Broderick, Téa Leoni, Ben Stiller, Casey Affleck, Michael Peña, Alan Alda, Judd Hirsch, Gabourey ‘Gabby’ Sidibe, Marcia Jean Kurtz

23.09 FILM Le amiche della sposa Commedia 2011

Goliardica commedia al femminile con K. Wiig che per questo film ha ottenuto una candidatura all’Oscar. Le tragicomiche vicende di una damigella d’onore.

Regia: Paul Feig

Cast: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Ellie Kemper,

TV2000 (28)

20.51 ATTUALITA’ Guerra e pace –

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S6 E3

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S6 E4

LA5 (30)

21:21 FILM Quel mostro di suocera – Commedia 2005

Brillante commedia con Jennifer Lopez e Jane Fonda. Charlie e Kevin decidono di sposarsi, ma l’acida madre di lui non e’ d’accordo. Saranno fiori d’arancio?

Regia: Robert Luketic

Cast: Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wanda Sykes, Monet Mazur, Will Arnett, Elaine Stritch, Adam Scott, Annie Parisse

23:15 TALK SHOW Uomini e Donne – Conduce Maria De Filippi

REAL TIME (31)

21:20 SHOW Cake Star – Pasticcerie in sfida – Ancona

Damiano e Tommaso arrivano nelle Marche per eleggere una nuova Cake Star.

22:35 LIFESTYLE Body Bizarre -Ep.3

23:40 LIFESTYLE Body Bizarre -Ep.4



CINE34 (34)

21:07 FILM Amarcord – Commedia 1973

Film autobiografico, vincitore di un Oscar e 3 Nastri d’Argento. Il regista rievoca con gli occhi di Bruno Zanin, il suo paese negli anni ’30, la giovinezza, gli amici

Regista: Federico Fellini

Cast: Bruno Zanin, Ciccio Ingrassia, Nando Orfei, Luigi Rossi, Gianfilippo Carcano, Gennaro Ombra, Dina Adorni, Domenico Pertica, Francesco Vona, Maria Antonietta Belluzzi, Stefano Proietti, Josiane Tanzilli, Giuseppe Ianigro, Lino Patruno, Bruno Lenzi, Francesco Maselli, Carla Mora, Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali Noël

23:41 FILM Mediterraneo – Commedia 1991

Versione restaurata da Infinity. Premio Oscar al miglior film straniero, con Abatantuono. Nel 1941 un gruppo di soldati italiani presidia un’isoletta greca.

Regista: Gabriele Salvatores

Cast: Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Giuseppe Cederna, Claudio Bisio, Vanna Barba

Warner TV (37)

21:00 FILM Segnali dal futuro – Fantasy 2009

Regia:Alex Proyas

Cast: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Ben Mendelsohn, Lara Robinson, D.G. Maloney, Nadia Townsend, Alan Hopgood, Adrienne Pickering

23:15 FILM Joe contro il vulcano – Commedia 1990

Regia: John Patrick Shanley

Cast: Tom Hanks, Jim Hudson, Meg Ryan, Lloyd Bridges

ITALIA 2 (49)

21:15 FILM Necropolis – La città dei morti – Horror 2014

Uno spaventoso thriller ambientato nel mondo sotterraneo di Parigi dove Scarlett, un archeologa, e’ in cerca della pietra filosofale.

Regia: John Erick Dowdle

Cast: Perdita Weeks, François Civil, Marion Lambert, Ali Marhyar, Cosme Castro, Ben Feldman, Edwin Hodge

23:13 FILM A Quiet Place: Un posto tranquillo – Horror 2018

Horror con Emily Blunt. Una famiglia deve vivere nel silenzio per evitare che creature mostruose sterminino i suoi membri. Ma non tutti i rumori si possono evitare

Regia: John Krasinski

Cast: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds

RAI STORIA (54)

21:15 DOCUMENTARIO La bussola e la clessidra – La via del guerriero – Khunbish messaggero mongolo

Combattenti celti, legionari romani, predoni vichinghi, cavalieri templari, highlander scozzesi, guerrieri mongoli. La nuova – serie de La Bussola e la Clessidra, con il professor Alessandro Barbero, è dedicata ad alcuni dei più grandi guerrieri dell antichità e alle loro tecniche di combattimento.

21:10 DOCUMENTARIO Nel Bunker di Hitler

Il 30 aprile 1945, all’ interno del bunker di Hitler, mentre l’ esercito sovietico avanza, un deluso e sempre più paranoico Adolf Hitler si suicida. Quasi 75 anni dopo, sono emerse nuove prove che rivelano cosa sia realmente – accaduto all’interno del bunker durante le ultime ore del Terzo Reich.

23:10 DOCUMENTARIO Storia di un negoziato. La crisi dei missili a Cuba

Giordana Pulcini introduce un racconto inedito sulla crisi dei missili di Cuba.