Prodotti per la cura della persona come regali di Natale: un’ottima idea

In questo periodo uno dei pensieri più frequenti, in vista delle prossime festività, riguarda i regali di Natale. Non è facile scegliere il regalo perfetto, ma con un po’ di pazienza e di ricerca, è possibile ottenere un ottimo risultato.

Tra i regali più graditi ci sono i prodotti per la cura della persona. A tutte le donne piace prendersi cura di sé, ma molte fanno della bellezza e della cura della persona una vera e propria missione, oltre che un modo per dedicare una parte della giornata al totale relax e al benessere. Perché quindi non puntare ad un regalo davvero azzeccato come i prodotti di bellezza?

Un esempio? La crema Weleda Skin Food. Letteralmente, Skin Food significa “cibo per la pelle”. Il trattamento base, infatti, si propone come nutriente e lenitivo per le zone più secche e bisognose di cure, come mani, piedi e gomiti. Il trattamento vero e proprio consiste in una crema di colore bianco dalla profumazione erbosa molto gradevole e rilassante, nella quale spiccano le note della Viola Tricolor, del Rosmarino, della Camomilla e della Calendula, oltre agli oli di mandorle e girasole.

La consistenza è molto densa, sembra quasi un burro o un unguento, ed essendo molto concentrata, andrà prelevata in piccolissime quantità e massaggiata per qualche minuto sulle zone bisognose fino ad assorbimento.

Per chi vuole prendersi cura della pelle del viso il consiglio è di regalare Nivea Q10 Power. La crema giorno Q10 Power Anti-Rughe Extra Nutriente SPF15, con Coenzima Q10 naturale e Olio d’Argan Biologico, combatte i segni dell’età e nutre intensamente la pelle.

La crema giorno Q10 Power Anti-Rughe Extra Nutriente con SPF15 riduce visibilmente le rughe e nutre intensamente la pelle, per un viso dall’aspetto sano. La ricca formula con Olio d’Argan è specificamente studiata per le esigenze della pelle secca e molto secca: nutre intensamente e leviga la pelle. Allo stesso tempo, contiene Coenzima Q10 100% identico al Q10 della pelle, potente antiossidante e naturale difesa anti-età.



La formula brevettata combatte efficacemente i segni dell’età: riduce visibilmente le rughe dopo 4 settimane e tonifica e rassoda la pelle dopo 2 settimane.

E per gli uomini? Anche a loro piace occuparsi della cura della persona. Una prima idea regalo che può balzare in mente è un kit da barba, con tutto l’occorrente per rifinire e tonificare la pelle del viso.



Molto in voga è ad esempio l’ormai famosa black mask, ideale per la rimozione di punti neri e imperfezioni. E non sono solo le donne a farne uso! Molti uomini sono fan di questo prodotto eccezionale.

Insomma, le idee regalo per chi è alla continua ricerca della cura della persona sono tante. Non resta far altro che scegliere il prodotto migliore in base alle proprie esigenze ed a quelle di chi dovrà ricevere questo fantastico regalo di Natale.