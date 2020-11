Regali di Natale 2020: perché non puntare su brand emergenti?

È ufficialmente iniziata la corsa al regalo di Natale. Manca infatti poco più di un mese al 25 dicembre ed ormai è iniziato il valzer dei regali. Le idee sono tante, ma di certo non è semplice azzeccare il regalo giusto, in grado di sorprendere positivamente chi lo riceve.

Per chi punta su un capo d’abbigliamento, il consiglio è di scegliere per i brand emergenti che offrono la possibilità di acquistare prodotti di assoluto valore e dal design innovativo.

5Way, ad esempio, dà la possibilità di acquistare capi e accessori dei migliori brand emergenti, dando loro una mano a crescere nel mondo della moda e del design utilizzando una piattaforma e-commerce professionale. Inoltre grazie a 5Way si ha la possibilità di misurarsi con i migliori brand emergenti e di prendere spunto dalle varie collezioni. D’altronde tutti conosciamo l’importanza di acquistare online, soprattutto in questo periodo dove gli spostamenti sono limitati a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ma quali sono i capi da regalare? L’importante è non scegliere qualcosa che possa calzare male e che quindi costringa il partner a doverlo cambiare in negozio. Giacche con la zip, felpe o felponi possono fare al caso vostro, soprattutto se riuscite a trovare delle stampe che vi ricordano i momenti insieme oppure il suo marchio preferito. In quanto larghe e quasi sempre indossate di una taglia più grande, questa tipologia di capo può andar bene per far felici il vostro partner. Ovviamente non possono mancare gli accessori, sempre glamour ed indispensabili per il look.

Le altre idee

Oltre al mondo dell’abbigliamento, per un buon regalo di Natale occorre sempre fare affidamento alla fantasia. E per una persona che ama l’arte ed i colori può essere buona idea regalare degli stickers da parete. Quelli a forma di cactus, sono realizzati in pvc e hanno un design colorato e allegro: facilissimi da applicare e da rimuovere, possono essere un regalo apprezzato per gli amanti dell’home decor ma anche per le amiche con bambini, perché sono perfetti per la cameretta dei più piccoli.

Per gli amici con il pollice verde ma anche per coloro che amano cimentarsi nella preparazione di bevande alcoliche e non, il regalo originale è il kit per coltivare in casa le piante aromatiche da cocktail. All’interno sei varietà di semi, tra cui cetriolino messicano, anice menta e melissa citronella, più 6 vasetti di torba, terra e pratici segna-piante. Ed oltre ai consigli per la coltivazione, il set include anche 18 ricette per utilizzare le piante aromatiche nella preparazione dei cocktail.

E chi ama la pizza? Il consiglio è di regalare il forno da pizza. Grazie alla pietra ollare realizzata con materiale resistente ad altissime temperature, il fornetto assicura una cottura veloce, costante e uniforme perfetta per ottenere la classica pizza napoletana morbida ma col bordo croccante. Non solo, quando non si usa per preparare la pizza, grazie ai 5 livelli di cottura, il forno può essere comunque sfruttato anche per cuocere torte salate, toast, panzerotti o riscaldare gli alimenti.

Se il regalo è destinato, invece, a chi preferisce soltanto mangiare e non preparare leccornie quale occasione migliore se non il Natale per regalare un bel panettone?