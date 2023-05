PRESENTATA ENLIGHTENING GRIMOIRES: LA NUOVA OPERA DI CHIARA DYNYS DONATA DALL’ARTISTA ALLA FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA E DA OGGI INSTALLATA AL MUSEO FORTUNY

Condividi

In linea con la propria ricerca artistica sui temi della conoscenza e della consapevolezza individuale attraverso i libri che “illuminano” il nostro cammino esistenziale, Chiara Dynys presenta Enlightening Grimoires (2021-22), una grande installazione site specific che l’artista dona alla Fondazione Musei Civici di Venezia | MUVE e che da oggi è installata in maniera permanente al Museo Fortuny di Venezia.

Appositamente studiata per lo spazio al terzo piano del Museo e naturale evoluzione dell’opera Enlightening Books, libri illuminati, attualmente in mostra presso il Mart, museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto – Enlightening Grimoires (libri magici illuminanti) è composta da 250 libri di vetro sabbiato dipinto a mano nei quattro colori che l’artista ha associato ai magici colori che usavano nei loro progetti e nei loro tessuti Mariano e Henriette Fortuny.

Tra questi, i colori oro, bianco, nero e viola marezzato con ossidi colorano libri di vetro installati su lunghe mensole in acciaio corten con una retro illuminazione a luci led. Solo alcuni libri sono illuminati perché solo alcuni libri illuminano il nostro percorso esistenziale.

I libri e le serie di libri realizzate negli ultimi vent’anni da Chiara Dynys, rappresentano, a tutti gli effetti, elementi scultorei e installativi che intrecciano la dimensione archetipica della “forma libro”, a cui la cultura occidentale ha fatto e continua a far riferimento come metafora di conoscenza, e la “luce” come elemento immateriale e ambientale, che assume il significato di scoperta e di visione. Enlightening Grimoires prosegue questa ricerca in una prospettiva di profondo dialogo con l’identità storica e geografica del Museo Fortuny, luogo arcano e misterioso.

Enlightening Grimoires va, dunque, ad arricchire il Museo Fortuny con un progetto significativo. Prosegue, dunque, la prestigiosa collaborazione fra Chiara Dynys ed il MUVE; risale al 2020 il toccante reportage Sabra Beauty Everywhere, esposto presso il Museo Correr di Venezia, realizzato dall’artista a Sabra Shatila durante la guerra in Siria nei campi profughi palestinesi sull’infanzia, sui giochi dei bambini e sulle loro speranze. Scatti autoriali diventati nuove icone per gli altari di tutte le religioni.

In occasione della presentazione della donazione dell’opera da parte di Chiara Dynys – tenutasi ieri, domenica 21 maggio presso il Museo Fortuny – si è svolto anche l’evento The Glass Atlas, a cura di Alessandro Castiglioni: un momento di approfondimento dedicato alla pratica di Chiara Dynys con l’alternarsi di proiezioni ed interventi da parte di ospiti illustri, quali Chiara Squarcina, Dirigente Area Attività Museali del MUVE, Angelo Crespi, Daniela Ferrari, Renata Cristina Mazzantini e lo stesso Alessandro Castiglioni.

Chiara Dynys è una delle più rilevanti artiste italiane contemporanee. Ha partecipato a numerosi progetti espositivi in Italia e all’estero. Tra le più importanti istituzioni che hanno ospitato il suo lavoro si ricordano il Musée d’Art Moderne di Saint-Étienne (1992), il Centre d’Art Contemporain di Ginevra (1996), il CIAC – Centre International d’Art Contemporain di Montréal (1997), la Städtische Galerie di Stoccarda (1999), il Museo Cantonale di Lugano (2001 – 2015), la Quadriennale di Roma (1986 – 2005), il Bochum Museum, Bochum (2003), il Kunstmuseum di Bonn (2004), il Wolfsberg Executive Development Center, Wolfsberg (2005), lo ZKM- Zentrum für Kunst und Medientechnologie di Karlsruhe (2005 – 2012), lo Spazio -1, Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, LAC, Lugano (2012), Arkhangelskoye – VII Moscow Biennale, Mosca (2017); ICAE Armenia, Yerevan (2018), il MASI di Lugano (2018) e musei italiani come il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (2005 – 2011), il Museo del Novecento di Milano (2012), la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma (2013), il Museo Correr di Venezia (2019), Villa e Collezione Panza di Varese (2009 – 2021), Palazzo Maffei Casa Museo di Verona (2021) e MA*GA – Museo Arte Gallarate l’ultima personale dell’artista “Chiara Dynys. Melancholia” (2022). Sempre nel 2022 Chiara Dynys è stata protagonista di importanti esposizioni ed eventi, fra cui: la personale “Un’eterna ghirlanda brillante” presso Cortesi Gallery a Milano, “Glasstress 2022 – State of Mind”presso la Fondazione Berengo Art Space di Murano (Venezia) e “Il Numinoso” a cura di Giorgio Verzotti presso BUILDING, Milano. A tutt’oggi in corso la collettiva “Giotto e il Novecento”, presso il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, con l’installazione “Giotto Behind the Mirror” oltre che la personale “Chiara Dynys. L’ombra della luce” presso gli spazi non convenzionali del museo. Chiara Dynys partecipa, inoltre, alla prima edizione di “Reggia Contemporanea”, curato da Cristina Renata Mazzantini e da Angelo Crespi, presso la Villa Reale di Monza.