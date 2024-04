Preoccupazione allo stadio di Udine: malore per Ndicka, partita Udinese-Roma sospesa

Un evento preoccupante ha interrotto la serata calcistica allo stadio di Udine durante l’incontro tra l’Udinese e la Roma. Al 71′ minuto della partita, il calciatore della Roma, Ndicka, ha improvvisamente perso le forze, accasciandosi sul terreno di gioco. Il giocatore è stato prontamente soccorso e trasportato negli spogliatoi in barella. Al momento del suo trasporto, Ndicka appariva cosciente, un dettaglio che ha fornito un minimo di sollievo alla situazione allarmante.

Il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, e il capitano, Mancini, si sono immediatamente mossi tra il campo e gli spogliatoi per seguire da vicino le condizioni del loro compagno di squadra. L’attesa per capire l’evolversi della situazione è stata palpabile tra i presenti, sia in campo che sugli spalti.

Dopo alcuni minuti di incertezza, l’arbitro Pairetto ha preso la decisione di interrompere la partita. I giocatori della Roma hanno tentato di tranquillizzare i tifosi, visibilmente preoccupati per la salute del loro giocatore.

Questo incidente solleva nuovamente questioni sulla sicurezza e il benessere degli atleti, sottolineando l’importanza delle procedure di emergenza rapide ed efficaci durante gli eventi sportivi. La salute dei giocatori rimane di primaria importanza e situazioni come questa rafforzano la necessità di continue valutazioni e miglioramenti nelle misure di sicurezza sportiva.

