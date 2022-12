PIERLUIGI PARDO CONDUCE “TI SEMBRA MONDIALE?”. IN GARA GIGI E ROSS

Condividi

Sabato 3 dicembre 2022 alle ore 14.00 su Rai2

Alla scoperta delle manie e dei gusti degli italiani in tema di calcio e sport.

Il montepremi di 40.000 euro in gettoni d’oro verrà devoluto all’Associazione ANT

Sabato 3 dicembre alle 14.00 su Rai2 va in onda “Ti sembra Mondiale?” un viaggio alla scoperta dei sentimenti e dei costumi degli italiani in tema di calcio e sport, condotto da Pierluigi Pardo. In gara in questa puntata Gigi e Ross.

Segui i Mondiali di calcio anche se l’Italia non si è qualificata? È giusto che si disputino in Qatar? Qual è la squadra più amata fra quelle qualificate? Sono solo alcune delle domande-sondaggio realizzate da EuroMedia Research a cui Gigi e Ross dovranno rispondere correttamente per aggiudicarsi il montepremi di 40.000 euro in gettoni d’oro, che sarà devoluto in beneficenza all’Associazione ANT.

In studio con Pierluigi Pardo Alessandra Ghisleri, pronta a dare ulteriori specifiche e approfondimenti statistici ad ogni singolo sondaggio, e gli otto personaggi che, in veste di “campioni tipo” degli italiani, con i loro aneddoti, le loro esperienze e le loro stravaganti manie entrano in gioco in alcune fasi del quiz.

A intervallare l’indagine, le interviste Vox Pop “Il paese reale”, realizzate sul territorio nazionale per sentire da vicino “la pancia” degli italiani, e le divertenti incursioni di personaggi vip che in collegamento lanceranno alcune domande del gioco. Completano l’originale e inedito affresco sui costumi e le più stravaganti manie degli italiani quando entrano in contatto con il magnifico mondo del Calcio, i contributi delle Teche Rai: un tuffo nel passato per richiamare alla memoria sketch memorabili della storia della Rai e del nostro Paese.

Programmazione TI SEMBRA MONDIALE?

3 dicembre alle ore 14.00

10 dicembre alle ore 14.30

17 dicembre alle ore 14.00

“Ti sembra Mondiale?” è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me. Scritto da Claudio Moretti con Carola Ortuso e Andrea Cancellario, con la collaborazione di Fabio Umbro. A cura di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Milvia Licari. Produttore esecutivo Stand By Me: Fabrizio Forner. La regia è di Luca Mancini.