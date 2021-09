Pfizer si conferma sul podio delle aziende pharma con la migliore reputazione tra i pazienti

Roma, 21 settembre 2021 – La reputazione delle aziende farmaceutiche in Italia, dal punto di vista delle Associazioni pazienti, si conferma buona nel 2020, al netto dell’impatto della pandemia Covid-19, nella quale l’apporto dell’industria pharma è comunque considerato rilevante.

È il quadro generale che emerge dall’indagine ‘The Corporate Reputation of Pharma in 2020 during the Covid-19 Pandemic ― the Perspective of Italian Patient Groups’ condotta da Patient View su 113 associazioni pazienti, che hanno familiarità con le aziende e che rappresentano un bacino di 56.000 pazienti italiani.

Pfizer conferma la seconda posizione dello scorso anno nella ‘overall corporate reputation’ su 25 aziende farmaceutiche, risultando così ancora una volta tra le migliori aziende per reputazione nel nostro Paese.

L’indagine che ogni anno interpella le Associazioni Pazienti sulla base di una serie di indicatori come la patient-centricity, la trasparenza, l’integrità, il rapporto con le associazioni e altri ancora, con l’obiettivo di esplorare, attraverso la loro viva voce, come evolve l’immagine delle aziende farmaceutiche, è stata realizzata tra novembre 2020 e febbraio 2021, in piena emergenza Covid-19, che ha condizionato la vita di milioni di persone in Italia e nel mondo.

“Ringraziamo le associazioni pazienti per il loro riconoscimento al nostro operato – afferma Paivi Kerkola, Amministratore Delegato di Pfizer in Italia – e cogliamo l’occasione per esprimere la nostra gratitudine per il lavoro che hanno svolto durante questo difficile periodo, in cui hanno messo ancor più in evidenza quanto sia importante il loro sostegno per le persone più fragili”.

Il 56% delle Associazioni Pazienti interpellate considera la corporate reputation delle aziende farmaceutiche nel 2020 tra ‘buona’ ed ‘eccellente’, in linea con i risultati del 2019 (59%). Il 51% delle Associazioni considera l’azione delle aziende farmaceutiche per contrastare l’emergenza Covid-19 ‘efficace’ o ‘molto efficace’.

Nella graduatoria delle aziende considerate dalle Associazioni più efficaci nelle azioni di contrasto alla pandemia, Pfizer guadagna il podio, attestandosi in terza posizione tra le 14 aziende ‘big pharma’.