Payden & Rygel – Chart of the week – 2024: prospettive di politica monetaria

Vedere i mercati obbligazionari globali prezzare un sostanziale allentamento della politica monetaria per il prossimo anno, mentre in Europa e UK sembra esserci stata una ripresa dei consumi, è uno scenario che desta qualche perplessità. Se non altro, i consumi dovrebbero essere almeno in calo se i banchieri centrali fossero sul punto di abbassare i tassi per contrastare il rallentamento della crescita o una contrazione economica.

Qualcuno si è chiesto se il prezzo di mercato non coincida semplicemente con la convalida da parte del mercato di uno scenario di “soft landing”, che consentirebbe alle banche centrali un allentamento della loro politica monetaria già nel primo semestre del 2024.

Sorge qualche scetticismo: un “atterraggio morbido” implicherebbe un rallentamento dell’inflazione senza un significativo aumento della disoccupazione. Si prenda come esempio la BCE: un allentamento monetario di 150 punti base nel 2024 sarebbe più in linea con un rapido ritorno dell’inflazione al 2% e con un marcato aumento della disoccupazione, necessario per convincere i banchieri centrali che l’inflazione resterà più bassa a lungo.

Uno scenario possibile, ma da valutare con cautela, viste le già grandi aspettative del mercato.