Papa Francesco: “Ogni guerra è una sconfitta”

Città del Vaticano, 22 ottobre 2023 – Il Papa ha rinnovato il suo appello per la pace in Medio Oriente, durante l’Angelus di oggi.

“Ogni guerra è una sconfitta”, ha detto Francesco. “Fratelli, fermatevi”.

Il Pontefice si è detto “addolorato per quanto accade in Israele e Palestina”. “Penso alla grave situazione umanitaria a Gaza, all’ospedale anglicano e la Chiesa greco-ortodossa colpiti nei giorni scorsi”, ha detto.

Francesco ha rinnovato l’appello a fare arrivare gli aiuti umanitari e a liberare gli ostaggi. Ha ricordato che ha indetto per venerdì 27 ottobre “una giornata di digiuno e preghiera” con appuntamento a San Pietro alle 18 per implorare la pace.

“La guerra, ogni guerra che è nel mondo, penso anche alla martoriata Ucraina, è una sconfitta. La guerra sempre è una sconfitta, è una distruzione della fraternità umana, Fratelli fermatevi! Fermatevi! ” ha concluso il Papa.

L’appello del Papa arriva in un momento di escalation della violenza in Medio Oriente. Negli ultimi giorni, Israele ha lanciato una serie di attacchi a Gaza, in risposta a un lancio di razzi da parte di Hamas. La situazione umanitaria nella Striscia è molto grave, con migliaia di persone sfollate dalle loro case.