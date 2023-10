Meloni assente alla kermesse per la figlia, ma lancia un messaggio ai suoi

Condividi

Roma, 22 ottobre 2023 – Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia e premier del governo italiano, non è stata presente all’evento del partito in programma ieri al teatro Brancaccio di Roma. La leader di FdI ha registrato un video per spiegare la sua assenza.

“Se c’è qualcuno a cui chiedere comprensione siete voi”, ha detto Meloni ai suoi sostenitori spiegando di trascorrere una giornata con la figlia che non vedeva da molto tempo dopo i tantissimi impegni internazionali che l’ha vista in giro per il mondo.”

Nel video, Meloni ha anche lanciato un messaggio ai suoi avversari politici. “Noi siamo il nemico da abbattere perché siamo specchio della loro meschinità”, ha detto. “La cattiveria e i metodi che usano per indebolirci hanno raggiunto vette mai viste”.

“Nessuna paura”, ha concluso Meloni. “Testa dritta. Sguardo rivolto verso l’alto e sorriso sul volto. Abbiamo grandi cose da realizzare. Gli altri continuino a rotolarsi nel fango, noi voleremo alti”.

L’assenza di Meloni alla kermesse di FdI ha suscitato qualche sorpresa, ma la leader di Fratelli d’Italia ha voluto sottolineare che la sua famiglia è sempre al primo posto per lei.