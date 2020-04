Pancake ai mirtilli

Ricetta consigliata dalla dottoressa Missori e tratta dal libro “Tiroide e Metabolismo. Le ricette” – Edizioni LSWR

Tempo richiesto: 6 minuti.

PER 1 PERSONA

2-3 PANCAKE A SECONDA DELLA DIMENSIONE

TEMPO DI PREPARAZIONE 3 minuti

TEMPO DI COTTURA 3 minuti

CONSERVAZIONE: In frigorifero per 5 giorni – In freezer per 3 mesi

INGREDIENTI

– 50-70 g di farina di riso o castagne o saraceno o avena o quinoa o mix

– 1-2 uova biologiche

– 1 cucchiaino di burro

chiarificato o olio di cocco

– 2 cucchiai di mirtilli freschi lavati o disidratati o congelati o mix di frutti di bosco + 1 da parte

– 1 cucchiaino di polvere lievitante per dolci (facoltativa)

– 1 cucchiaino di miele o sciroppo d’acero o sciroppo di cocco (facoltativo)

– 1-2 cucchiai d’acqua se occorre