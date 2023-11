OTTIMI ASCOLTI PER “CHE TEMPO CHE FA” DI FABIO FAZIO

Condividi

SEMPRE SUL PODIO DEGLI ASCOLTI DELLA SERATA CON 2.156.000 SPETTATORI E IL 10,5 % DI SHARE

CON 250.000 INTERAZIONI SUI SOCIAL SI CONFERMA IL PROGRAMMA PIU’ COMMENTATO DELLA SERATA

NOVE 3° CANALE NAZIONALE DURANTE LA MESSA IN ONDA E RAGGIUNGE IL 4,5% DI SHARE NELLE 24 ORE

Milano, 6 novembre 2023 – Ottimi ascolti per “CHE TEMPO CHE FA”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, che segna un 10,5% di share e conquista 2.156.000 spettatori su NOVE, con un picco d’ascolto di oltre 2.500.000 spettatori e un picco di share del 12,5%. Con questi dati lo show si conferma sul podio degli ascolti della serata.

“Che tempo che farà” ha raggiunto 564.000 spettatori con il 3,2% di share; ottimi ascolti anche per “L’Anteprima”, seguita da 1.462.000 spettatori con il 7,4% di share e per “Il Tavolo”, che ha totalizzato 1.219.0000 spettatori e il 8,6% di share.

Con 250.000 interazioni, inoltre, “Che tempo che fa” si conferma il programma più commentato sui social della serata.

Ancora ottimi ascolti per il NOVE: 5° canale nazionale nelle 24 ore con il 4,5% di share, 3° canale nazionale in prime time e in seconda serata rispettivamente con il 10,4% e il 7,7% di share sul pubblico totale.

L’intero portfolio Warner Bros. Discovery nelle 24 ore realizza l’11,7% di share, il 16% in prime time e il 16,3% di share in seconda serata.

“CHE TEMPO CHE FA” di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay, per Warner Bros. Discovery.

