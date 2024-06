Omicidio a Bibbiano: 41enne arrestato

Pubblicità

Un tragico episodio di violenza si è consumato ieri sera a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Un uomo albanese di 61 anni è stato mortalmente colpito con un coltello nei pressi di un condominio dove si trovava per far visita a una nipote.

Il presunto aggressore, un italiano di 41 anni, lo avrebbe colpito presumibilmente al culmine di una lite. I carabinieri sono intervenuti prontamente, trovando l’uomo nel suo appartamento. Durante l’arresto, la situazione è stata particolarmente tesa, con molte persone radunate in strada che minacciavano di linciarlo.

L’italiano è stato arrestato per omicidio aggravato e il coltello utilizzato nell’aggressione è stato sequestrato. L’intera comunità è sconvolta per l’accaduto e le indagini sono in corso per chiarire ulteriori dettagli su quanto avvenuto.