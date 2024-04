Chiamata alla trasparenza per le offerte e maggiore supporto pubblico richiesti

Accesso agli apparecchi acustici in Italia: l’Antitrust lancia l’allarme sui costi elevati

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha evidenziato gravi preoccupazioni riguardanti il settore degli apparecchi acustici in Italia, rivolgendosi direttamente al Parlamento, alle Regioni e Province autonome, nonché ai ministeri della Salute e dell’Economia. La critica principale riguarda la “scarsa trasparenza delle condizioni commerciali praticate al pubblico”, una situazione che lascia gli utenti in uno stato di incertezza riguardo ai prezzi e alle offerte disponibili.

Il confronto con altri Paesi evidenzia una disparità notevole: in Italia, il prezzo medio degli apparecchi acustici varia tra i 1.500 e i 2.100 euro, un costo significativamente superiore che, unito a un minor sostegno pubblico, rende difficile l’acquisto per chi ne ha bisogno. L’Antitrust sottolinea la necessità di maggiori interventi per garantire trasparenza e accessibilità, affinché nessuno sia lasciato indietro a causa di barriere economiche.

Questo appello apre un importante dibattito sulla necessità di rivedere le politiche di sostegno per le persone con problemi di udito, invitando le istituzioni a prendere provvedimenti concreti per facilitare l’accesso a tecnologie essenziali per la qualità della vita.

Questo appello apre un importante dibattito sulla necessità di rivedere le politiche di sostegno per le persone con problemi di udito, invitando le istituzioni a prendere provvedimenti concreti per facilitare l'accesso a tecnologie essenziali per la qualità della vita.