Migranti. La Francia non accoglierà i migranti di Lampedusa

La Francia ha espresso la sua volontà di aiutare l’Italia a controllare le sue frontiere al fine di prevenire nuovi flussi migratori.

Tuttavia, il ministro dell’Interno francese, Darmanin, ha dichiarato che la Francia non accoglierà una parte dei migranti recentemente arrivati a Lampedusa.

Darmanin ha affermato che sarebbe un errore pensare che i migranti, una volta arrivati in Europa, debbano essere distribuiti immediatamente in tutta Europa e in Francia. Ha sottolineato che quando le persone non hanno diritto all’asilo, dovrebbero essere rimpatriate nel loro Paese d’origine.