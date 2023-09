Terremoto a Marradi 4.9 oggi 18 settembre 2023, forte scossa nel Fiorentino

Condividi

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 della scala Richter è stata registrata alle 5.10 nell’area di Marradi, in provincia di Firenze, secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

L’epicentro è stato individuato a 3 km a sud-ovest di Marradi e ha avuto una profondità di 8,4 km.

La scossa, che è stata seguita da altre 60 scosse di assestamento, è stata chiaramente avvertita dalla popolazione.

La forte scossa di terremoto nella provincia di Firenze ha provocato molta paura tra la popolazione, ed è stata nettamente avvertita anche in Emilia Romagna.

Molte persone sono uscite in strada per precauzione, mentre sono in corso controlli per valutare eventuali danni. Al momento, non sono state segnalate situazioni critiche.

Terremoto Marradi – Oltre 60 scosse di assestamento

12:14 – Si sono verificate al momento in cui scriviamo oltre 60 scosse di assestamento nella zona del sisma.

Terremoto Marradi – Ritardi nella linea ferroviaria

10:14 – Si sono verificati ritardi e cancellazioni nel traffico ferroviario, e si stanno effettuando controlli sull’Alta Velocità tra Firenze e Bologna.

Terremoto Marradi – Scuole chiuse

09:00 – In alcuni comuni vicini all’epicentro, come Marradi nel Mugello, le scuole sono state chiuse per precauzione. Sono attualmente in corso verifiche per valutare la stabilità degli edifici considerati sensibili. Il sindaco di Fiorenzuola, Buti, ha dichiarato: “La gente è ancora per strada e c’è stata molta paura.”