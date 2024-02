Meloni conduce il G7 in Ucraina e si prepara per l’incontro con Biden

Meloni conduce il G7 in Ucraina e si prepara per l’incontro con...

In una mossa diplomatica di rilievo, il Premier Giorgia Meloni si è recata in Polonia, precisamente a Rzeszów, come tappa preparatoria alla sua partenza per Kiev, Ucraina. Il suo viaggio assume un significato particolare in quanto domani presiederà, direttamente dal suolo ucraino, la prima riunione in videoconferenza del G7 sotto la presidenza italiana, segnando il secondo anniversario del conflitto tra Mosca e Kiev.

L’obiettivo primario del summit, come esplicato dal Premier Meloni, è ribadire in maniera inequivocabile il sostegno dell’Occidente all’Ucraina, sottolineando l’importanza di non mostrare alcun segno di cedimento o stanchezza. Questa riunione vedrà la partecipazione del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha annunciato una nuova offensiva nonostante i progressi militari russi nella regione di Donetsk. Sarà presente anche Ursula von der Leyen, a dimostrazione dell’unità europea nel sostegno all’Ucraina.

Il tour diplomatico di Meloni continuerà oltre l’Europa: il 1° marzo, è previsto un importante incontro alla Casa Bianca con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Questa visita mira a “riaffermare i rapporti tra USA e Italia”, consolidando ulteriormente i legami bilaterali in un contesto internazionale sempre più complesso e sfidante.