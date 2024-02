Cinque consigli per evitare truffe online e navigare in sicurezza

Ormai la maggior parte di noi naviga in rete praticamente ogni giorno. Se quindi negli anni siamo diventati fruitori del web sempre più agili, ci può ancora oggi capitare di chiederci se un sito che abbiamo deciso di utilizzare sia sicuro o meno. I truffatori, infatti, sono diventati sempre più esperti nel creare piattaforme che imitano il più possibile l’apparenza di siti ufficiali e sicuri. Ecco alcuni elementi da cercare e accortezze da prendere per navigare in totale sicurezza senza mettere a repentaglio i nostri dati o i nostri risparmi.

1. Usare siti https

Il primo passo da seguire è quello di utilizzare solo siti che nell’indirizzo presentano la scritta “https”, spesso associata al simbolo di uno scudo o un lucchetto chiuso. Questa sigla sta per HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer e ci assicura che le informazioni in transito su quel sito sono criptate e quindi difficili da rubare. Ciò è particolarmente importante quando la piattaforma ci chiede informazioni personali o dati di pagamento.

2. Utilizzare piattaforme come Trust Pilot

Le esperienze positive e, purtroppo, negative degli altri utenti possono essere delle preziose alleate. Su siti come Trust Pilot possiamo infatti trovare le opinioni di altri utenti come noi che hanno utilizzato un servizio o un sito web in precedenza. Leggendole potremo capire se la piattaforma che abbiamo scelto sia legittima e sicura o meno. Il consiglio è quello di leggere prima le recensioni negative in modo da capire in quali problemi sono incappati gli utenti.



3. Scegliere siti certificati

In certi settori, soprattutto quelli cui in c’è un grande traffico di denaro, i siti web possono ricevere certificazioni ufficiali che ne attestano la serietà e la sicurezza. È il caso ad esempio della certificazione AAMS, molto utile per chi vuole usare casinò online in Italia. Questa certificazione ,infatti, è emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e assicura la presenza in rete di sale da gioco approvate dallo Stato italiano. Per assicurarci che il sito scelto sia minuto di certificazioni ufficiali il consiglio è quello di cercarne il simbolo al fondo della homepage o in pagine dedicate.

4. Optare per siti protetti da antivirus

A volte sistemi di protezione come l’https non bastano. Per questa ragione molti siti web, come gli e-commerce, a cui il cliente comunica informazioni sensibili come dati personali e di pagamento o che prevedono il download di dati sui dispositivi degli utenti, hanno sempre più spesso iniziato ad affidare la propria protezione agli antivirus. Anche in questo caso possiamo scoprire se il sito scelto fa uso di antivirus cercandone il simbolo nella homepage o in sezioni dedicate.

5. Controllare i metodi di pagamento accettati

È infine importante assicurarsi che i metodi di pagamento disponibili sul sito scelto siano sicuri. Le principali opzioni di pagamento, come la carta di credito o i sempre più diffusi portafogli digitali, hanno infatti da tempo adottato sofisticati sistemi di sicurezza e di riconoscimento atti a tutelare i risparmi degli utenti. È quindi importante prediligere siti che mettono a disposizione queste opzioni piuttosto che quelli che permettono di pagare solo tramite metodi meno sicuri e non tracciabili come la ricarica di carte prepagate.



La gran parte dei siti più usati dagli utenti sono sicuri, ma se abbiamo dei dubbi al riguardo, niente paura! Applicando alcune semplici strategie potremo proteggere i nostri dati, evitare di scaricare virus e navigare senza troppi pensieri.