Medianità, un ponte verso la Luce:  il nuovo libro sui medium di Manuela Pompas è in libreria e negli store online

Manuela Pompas torna con un nuovo libro: Medianità, un ponte verso la Luce (Tecniche Nuove)è disponibile in libreria e negli store online.

La medianità è la facoltà che permette di comunicare con la dimensione dell’invisibile, con i nostri cari e con le guide spirituali e con gli Angeli che ci seguono dall’aldilà. Un’esperienza che fino a pochi anni fa destava inquietudine e paura e che oggi viene avvicinata da molte persone per superare il dolore del lutto.

Nel suo libro, l’autrice, oltre alle sue esperienze personali, tra cui un matrimonio trentennale con un famoso medium, presenta tutte le varie forme di medianità: la telescrittura, le comunicazioni con il tabellone o attraverso il tavolino (tavoli ruotanti), la medianità per incorporazione, la trance lucida, la metafonia, gli effetti fisici (levitazione, materializzazioni, apporti), inserendo tra questi ultimi anche le esperienze dei Ghostbuster. Inoltre ripercorre alcuni momenti salienti della storia dello spiritismo, presentando alcuni tra i medium più importanti del passato, approfonditi da grandi studiosi, ma anche grandi medium italiani che lei ha intervistato, come Roberto Setti del Cerchio Firenze ’77 o Demofilo Fidani di Roma e anche Gustavo Adolfo Rol, che però rifiutava qualunque etichetta.

Una delle novità, rispetto ai libri precedenti, è la presentazione di un fenomeno recente: un capitolo è infatti dedicato alle scuole di medianità, prima tra tutte quella inglese, l’Arthur Findlay College, di Stansted Mountfitchet (Londra), che tutto l’anno organizza corsi settimanali in inglese, francese, tedesco e italiano, risvegliando la medianità in centinaia di persone. In seguito sono nate anche in Italia scuole di sviluppo della medianità gestite da medium molto dotate, che Manuela Pompas ha personalmente intervistato e qualche volta testato. Non solo, ma in Italia un gruppo di ricercatori universitari ha creato un test per valutare la validità delle medium, che devono dare sempre delle “evidenze”, delle notizie verificabili.

“La maggior parte delle persone si avvicina a questo settore durante i miei convegni o nei colloqui individuali soprattutto allo scopo di trovare conforto dopo la morte di una persona cara –spiega Manuela Pompas – tuttavia la medianità può essere un cammino di evoluzione, che aiuta la crescita interiore e la trasformazione spirituale. Le guide infatti trasmettono messaggi di aiuto psicologico, ma soprattutto di tipo filosofico e spirituale, per aiutarci a vedere la vita da altri punti di vista, con

una maggiore consapevolezza e una visione più ampia e distaccata, come se potessimo vedere lo scorrere degli eventi… dall’alto”.

Manuela Pompas, giornalista, scrittrice, ipnologa, è stata una pioniera nel campo del mistero, che ha iniziato a indagare fin dagli anni ’70 attraverso le inchieste per un settimanale femminile e oggi sulla sua testata online www.karmanews.it . Ha scritto una ventina di libri sul potenziale delle mente (come il long-seller Siamo tutti sensitivi), i sogni, la sopravvivenza (Oltre la vita, oltre la morte) e la reincarnazione (Reincarnazione, una vita, un destino e Storie di reincarnazione). È stata tra l’altro una delle prime a divulgare in Italia la regressione nelle vite passate.