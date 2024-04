Massima allerta in Italia: il Viminale rafforza la sicurezza nazionale

In risposta all'attacco dell'Iran a Israele, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si riunisce per valutare le misure di sicurezza, con particolare attenzione agli eventi sportivi e ai rischi di attacchi isolati.

Nel contesto di crescenti tensioni internazionali, il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza si è riunito al Viminale, presieduto dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, insieme ai vertici delle forze di polizia e dell’intelligence. La riunione è stata convocata urgentemente per rispondere alle implicazioni dell’attacco recente dell’Iran a Israele e per rafforzare la sicurezza interna dell’Italia.

Durante l’incontro, è stata espressa “grande attenzione per la situazione in Medio Oriente”, come sottolineato da Piantedosi. L’allerta è stata elevata, specialmente per i 250 obiettivi sensibili identificati su tutto il territorio nazionale, con una revisione approfondita delle misure di sicurezza in atto.

Il Prefetto di Roma, Giannini, ha evidenziato un focus particolare sugli eventi sportivi imminenti nella Capitale, dove “ogni spettatore sarà sottoposto a controlli rigorosi”. Questa decisione segue il ricordo degli attacchi del 2015, inclusa la tragedia del Bataclan e il tentato attacco allo Stade de France, che rinnova la preoccupazione per possibili attacchi simili.

In aggiunta, la riunione ha affrontato il tema della comunità ebraica a Roma, con cui “occorreva fare il punto”, assicurando che tutte le misure di sicurezza necessarie siano state messe in atto per proteggere tutti i cittadini e i visitatori.

Un altro aspetto cruciale emerso è il rischio rappresentato dai cosiddetti “lupi solitari”. Il Viminale ha messo in evidenza la necessità di intensificare i controlli, non solo fisici ma anche digitali, per prevenire attacchi isolati che potrebbero essere meno prevedibili e altrettanto devastanti.

Infine, sono stati rafforzati i controlli alle frontiere e monitorati i flussi migratori irregolari per intercettare soggetti potenzialmente pericolosi, con le forze dell’ordine e l’intelligence che lavorano in stretta cooperazione per garantire la sicurezza del Paese.

