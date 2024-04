Pubblicità

Dal 19 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “LACRIME DI VENERE” il nuovo singolo di GIÙ.

Il brano “Lacrime di Venere” è ispirato al film “The Aeronauts” e parla della fine di una storia che il protagonista non riesce a dimenticare, neanche staccandosi mentalmente e fisicamente dalla città che ha visto nascere e crescere questo amore. Il titolo della canzone richiama anche la leggenda mitologica delle lacrime di Venere.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questa canzone dopo aver visto il film “The Aeronauts”, una trama intensa e avvolgente, che mi ha fatto pensare a come ci si deve sentire quando si ha quel desiderio irrefrenabile di raggiungere uno scopo, un obiettivo e allo stesso tempo quel senso di frustrazione nel non sapere se ci riusciremo; in fondo per me è così anche nella musica, come i protagonisti del film avevano entrambi le loro motivazioni per raggiungere le vette più alte del cielo, così anche io sento che vorrei staccare i piedi da questa terra, per volare in alto con la mia musica, oltre tutte le barriere, i confini e anche tutte quelle false convinzioni che crediamo di avere e che ci spingono a cercare una vita forse meno avventurosa e irregolare, ma sicuramente più sicura ed affidabile, senza però sentire quel brivido che si prova quando si guarda il mondo dall’alto (dei propri sogni avverati). Nel film i protagonisti, per non schiantarsi a terra devono abbandonare entrambi qualcosa, buttandolo giù dal pallone aerostatico per alleggerire il carico; così anche noi nel nostro piccolo, quando vogliamo perseguire un sogno, dobbiamo sempre lasciare indietro qualcosa che altrimenti ci frenerebbe la corsa, a volte sono solo cose materiali, a volte ci sono in gioco anche i sentimenti. Questo è un po’ triste da pensare ma è il sacrificio necessario per poter volare, come diceva Five for Fighting in una sua famosa canzone, “And it’s not easy to be me” (non è facile essere me). Buon ascolto!”

Biografia

Giuseppe Accame, in arte Giù, nasce a Genova ed attualmente vive a Chiavari (GE). È un chitarrista e cantautore. La chitarra è la chiave per le sue creazioni che sono un genere melodico, dolce, romantico, malinconico, deciso, ironico, speranzoso e comunque mai banale o scontato e sempre indipendente nel suo stile. Il suo genere di riferimento è il Cantautorato-Pop ma ama spaziare anche con contaminazioni di tipo British, Country, Rock ed Elettronico, cercando sempre il migliore vestito per le sue canzoni.

Nel 2017 ha dato vita a “TERZA RIMA”, un progetto composto da brani arrangiati in maniera inusuale per la musica d’autore, in collaborazione con un dj produttore della zona, Marco Delta.

Ad inizio 2023, appoggiato da Maionese Project per la musica emergente, ha pubblicato il suo primo album da solista dal titolo Ragazza rossetto fragola EP, quattro canzoni che parlano d’amore senza tanti compromessi. Sempre in quell’anno sono usciti i singoli “Ora e dovunque sarò” feat. Marco Delta Dj e “Estate da Rich”. Il 2 marzo 2024 pubblica invece il secondo EP dal titolo “Non doveva andare così”, 4 canzoni prodotte “home made” durante il periodo pandemico ed a distanza di poco tempo, come ultima release, esce il singolo “Dimmi che lo Sai”, una canzone dalle sonorità brit-pop e dal testo malinconico.

“Lacrime Di Venere” è il nuovo singolo di Giù disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 19 aprile 2024.

