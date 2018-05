Mamma Lucia Stella del Gargano, Madre del Santo Rosario e Rosa di Dio nei cuori dei figli

Pace a tutte le creature del Santo Creato, figli della Concipazione dell’Unica e Sola Vera Mamma: Maria Lucia.

E’ arrivato il Mese di Maggio che porta con se tutto il balsamo dei profumi dei fiori della Santa Creazione, dolce fragranza che annuncia la rinascita della Vita che sboccia nel Cuore della Rosa del Santo Rosario. La Sua Essenza Celestiale inebria i cuori dei figli Suoi in Cielo e in terra, dove attendono, in questo Mese dedicato a Lei, la festa di tutte le feste: la festa della Mamma di tutte le mamme. Oh Vergine Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, il Tuo Cuore Immacolato è una Rosa che palpita nei cuori dei figli per effondere tutta la Sua Grazia e renderci degni del Tuo Divino Amore. Il Cielo e la terra e tutto il Santo Creato, al sol chiamarTi “Mamma”, si ferma e si incanta: l’Aurora dorata rinasce di Luce, il Sole sorgente di ardore si irradia, il mare si placa, il vento è una brezza, le sorgenti zampillano e i fiumi ristorano, i monti si rivestono e i campi fioriscono, il sole al tramonto si dipinge di rosso, le stelle si accendono, la Luna risplende, il cuore sospira e il pensiero vola. Vola pensiero e porta il mio bacio, alla Mamma Immacolata che stretta è nelle Braccia del Suo Dolce Sposo. Lei è lì che riposa nell’Amore del Creatore, con il Suo Capo incoronato di dodici stelle, è appoggiato sul Cuore del Suo Signore. Ma il Suo Sguardo Materno, attento e premuroso, è sempre lì rivolto, ai figli del Suo dolore. Per il Suo infinito Amore, ha lasciato il Suo Creatore per scendere dal Cielo e salvare i figli Suoi. Così La Donna Vestita di Sole, scendeva sulla terra con il Nome di Lucia e portava la Luce nei cuori dei figli. Ed ora ancora, Il Suo Spirito Santo e la Sua Immacolata Anima ha lasciato in mezzo a noi, per poter ancor salvare e con le Braccia aperte, abbracciare tutti i figli nel Giardino del Paradiso che ha fondato su questa terra: Casa Santa, la Dimora di Dio sul Gargano. Corriamo oh popoli tutti da Maria scesa sulla terra, dove il Suo Respiro ha lasciato in mezzo a noi, non una statua, né un quadro né una reliquia, ma di Santissima Carne Ella si è rivestita per stringere i figli al Suo Materno Cuore. Così noi miseri e duri di cuore abbiamo potuto Contemplare, Tutta Bella e Profumata, La Rosa del Creatore che tutto ha donato a noi figli indegni e peccatori. E dopo averLa tutta consumata strappando ogni petalo del Suo Candido Fiore, nonostante il Padre L’abbia riportata nella Sua Gloria Celeste, ha voluto lasciarci il Suo Respiro, il Suo Profumo ed il Suo Candor per continuare a dare, aspettando i figli Suoi, nel Giardino del Suo Immacolato Cuor. Auguri Oh tenera e dolcissima Mammina nostra, Unica e Sola Vera Mamma dell’Anima.

I Figli di Mamma Lucia

