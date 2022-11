LOCATELLI: RIVEDERE LE NORME SULLA DISABILITA’

Condividi

ITALIA DIREZIONE NORD, A TU PER TU CON IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ ALESSANDRA LOCATELLI

Nel corso della diciassettesima edizione Italia Direzione Nord – A True Event dal titolo “Una nuova stagione” il giornalista Fabio Massa dialogando a tu per tu con il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, ha chiesto a che punto è il settore che rappresenta e “il Ministro Stefani che mi ha preceduta– ha detto Locatelli- ha fatto un buon lavoro, il mondo della disabilità dovrebbe però essere un tema trasversale, e questo me lo auguro per i prossimi anni, in ogni comparto istituzionale”.

Sul caso della studentessa allontanata dall’aula dell’Università di Pavia perché stava consumando un pasto il Ministro ha detto “ogni volta la cosa che mi colpisce di più è che ancora non si riesce a mostrare sensibilità davanti ad episodi come questo”.

Si potrebbe tagliare qualche sussidio come il reddito di cittadinanza a favore di politiche a sostegno del comparto della sostenibilità? “Il rdc è in corso di verifica per capire se è possibile rivedere in questo senso la misura e capire in che modo rendere più strutturati gli interventi per le persone con disabilità”.

Italia Direzione Nord – A True Event è promossa dall’Associazione Amici delle Stelline, dalla Fondazione Stelline e da Inrete in collaborazione con Cenacolo Artom e gode del patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.