Come scegliere le capsule di caffè

Pubblicità

Condividi

La ricca gamma di capsule di caffè presenti in commercio consente di trovare la soluzione perfetta per soddisfare le preferenze individuali. Ma come scegliere una capsula adeguata e di qualità? Grazie ai consigli degli esperti si possono valutare le caratteristiche delle diverse tipologie di capsule in base a fattori chiave come gusto, intensità, aroma, compatibilità e sostenibilità.

Le capsule monodose pratiche e ideali per assaporare una ricca gamma di miscele

Poter assaporare un caffè espresso fra le mura di casa come al bar, è un’opportunità senza eguali a cui gli amanti della bevanda si sono abituati con estremo piacere.

Pubblicità

Riposta in soffitta la vecchia caffettiera oggi la soluzione perfetta, moderna e versatile, per ottenere un ottimo caffè è quella proposta dalla macchina da caffè casalinga, supportata dall’uso delle capsule monodose, il cui utilizzo è facile, veloce, pulito, e consente di sfruttare prodotti di estrema qualità.

La praticità d’uso di uno strumento di nuova concezione ha consentito l’ampia diffusione delle capsule per la macchina da caffè , originali o compatibili ma, soprattutto, ideali per assaporare un’ampia gamma di miscele fra le quali è facile trovare quelle che soddisfano perfettamente i gusti individuali.

La scelta della capsula ruota attorno alla presenza sul mercato di una ricca selezione di miscele da selezionare fra le robuste, i caffè aromatici e fruttati, i decaffeinati, le bevande con latte e tanto altro ancora.

La qualità delle capsule di caffè: come valutarla

Le capsule rappresentano un’autentica svolta nella preparazione del caffè a casa. Nella scelta del prodotto, a garanzia di una soluzione di qualità, meglio lasciarsi guidare dagli esperti.

È un dato di fatto che l’odore e sapore del caffè dipendono essenzialmente dal gusto e dall’aroma del prodotto. L’aroma si percepisce con immediatezza, ancor prima di sorseggiare il caffè, e sin dal primo momento coinvolge con un profumo caldo e avvolgente.

Quanto al gusto, che identifica il sapore di base, è possibile approfittare di un ventaglio di soluzioni che vanno con gradualità dal dolce all’amaro, dall’aspro al leggermente salato. La differenza dipende essenzialmente dalla varietà del caffè ma anche dal grado di tostatura.

Sapore e gusto si accompagnano inevitabilmente all’intensità del caffè, caratterizzata dalla forza e dal corpo della bevanda, ovvero dalla consistenza che si percepisce all’atto dell’assaggio, più o meno densa e cremosa, oppure acquosa e leggera.

Gusto e intensità

In tema di gusto non mancano le soluzioni ad hoc per chi predilige le miscele robuste, per chi non disdegna i caffè più fruttati e aromatici. E per chi ama variare non resta che acquistare tipologie diverse di capsule, adattandole ai singoli momenti della giornata, o alle preferenze degli ospiti.

Preferenze ed esigenze personali guidano alla scelta delle capsule anche in base all’intensità. Una proposta più intensa si rivela perfetta per aprire la giornata e dare lo sprint necessario per affrontarla, oppure per combattere il sopraggiungere del senso di stanchezza. Quanto alle miscele più leggere sono ideali per chiudere una serata, assaporare un caffè delicato anche a fine pranzo.

Capsule: originali o compatibili

In commercio sono disponibili le capsule originali al pari di quelle compatibili. Quelle originali sono realizzate dalla stessa azienda che produce la macchina per il caffè, mentre le compatibili sono fornite da altre aziende, ma funzionano perfettamente sulla macchina d’uso casalingo di cui si dispone.

Le capsule compatibili di norma vantano un costo inferiore anche del 30-50%, ma non sono da meno in termini di qualità rispetto al prodotto originale.

La sostenibilità del caffè in capsule

Chi non desidera rinunciare alla sostenibilità, pur garantendo l’uso della macchina da caffè casalinga, punta all’acquisto di capsule sostenibili, amiche dell’ambiente. Si tratta di soluzioni eco-compatibili, riciclabili, o perfettamente biodegradabili che non incidono negativamente sul pianeta.