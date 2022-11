Le migliori TV da prendere quest’inverno

Condividi

Sebbene sia difficile trovare il miglior televisore sul mercato perché le esigenze di ognuno sono diverse, si può facilmente restringere la ricerca cercando l’opzione migliore all’interno della propria fascia di prezzo. I televisori di fascia alta offrono la migliore qualità dell’immagine, ma sono anche i più costosi; quindi, se si desidera qualcosa di meno costoso, si dovranno sacrificare alcune caratteristiche, ma la maggior parte dei televisori 4k sono adeguati alla maggior parte dei contenuti. La scelta del miglior televisore sul mercato è influenzata anche dai contenuti che si guardano e dalla posizione in cui si intende collocarlo.

Se guardate molti contenuti 4k HDR, potreste volere un televisore di alta qualità, ma se vi limitate a guardare le notizie su un decoder via cavo in una stanza poco illuminata, potete cavarvela con qualcosa di meno costoso. Ci sono persone che vogliono una TV anche per giocare a diversi giochi come quelli degli slot online , per questo cercano una TV con delle caratteristiche adatte a questo.

Samsung S95B OLED

Il Samsung S95B OLED è uno dei migliori televisori sul mercato. È un fantastico televisore 4k con un esclusivo pannello QD-OLED che combina i migliori aspetti della tecnologia OLED e Quantum Dot per produrre neri profondi e perfetti, senza sbocciare nei punti salienti. Anche i colori sono incredibilmente vividi e brillanti, a differenza dei pannelli OLED standard utilizzati nell’LG C2 OLED, per cui i contenuti HDR appaiono incredibilmente realistici. Include anche una pletora di funzioni aggiuntive, con qualcosa per tutti i gusti. L’interfaccia intelligente Tizen OS è semplice da usare e offre un’ampia gamma di app e giochi in streaming. È un televisore eccellente per i giocatori di console che vogliono sfruttare al meglio la loro nuova Xbox Series X o PlayStation 5. È dotato di quattro porte HDMI che supportano i giochi in 4K a 120 Hz e la tecnologia di frequenza di aggiornamento variabile per ridurre il tearing dello schermo.

Hisense U6H

Se avete un budget limitato, l’Hisense U6H è una scelta eccellente. La qualità dell’immagine non è paragonabile a quella dei modelli di fascia più alta, come l’Hisense U8H, e le funzioni di gioco non sono così numerose, ma questo va bene se si tratta solo di guardare contenuti. È dotato della versione più recente della piattaforma Google TV, quindi, c’è una marea di app tra cui scegliere. I microfoni sul telecomando e integrati nel televisore consentono di accedere a Google Assistant e Alexa, rendendo semplice lo streaming dei contenuti preferiti. In termini di qualità dell’immagine, condivide l’elevato rapporto di contrasto nativo dell’U8H e, sebbene la funzione di local dimming non sia altrettanto valida, è comunque adeguata a una buona esperienza in ambienti bui. Anche nelle stanze più luminose, la luminosità è sufficiente per combattere i riflessi e la gestione dei riflessi è eccellente. Nonostante il prezzo contenuto, la precisione è eccellente e non è necessario calibrarla.

Sony X90J

Abbiamo pochi dubbi sul fatto che il Sony X90J sia uno dei migliori televisori disponibili per i giocatori. Ha un’eccellente qualità dell’immagine, grazie anche al nuovo processore Cognitive XR che è stato introdotto nei set top 2021 di Sony, che consente un eccellente upscaling e un controllo del contrasto. L’X90J include anche la nuova piattaforma smart di Google TV, che consente una configurazione semplice e un ampio supporto per le app, oltre ai vantaggi di Google Cast dai dispositivi Android.

Per migliorare la vostra esperienza di gioco, l’X90J è dotato di un pannello a 120 Hz con risoluzione 4K e di due porte HDMI 2.1 con specifiche complete per Xbox Series X e PS5. È sufficiente accedere alle impostazioni dell’immagine e abilitare il “formato avanzato” per la porta HDMI scelta, altrimenti non si otterranno i vantaggi della specifica 2.1.

Ci sono alcuni problemi persistenti, come la mediocre visione fuori asse e le difficoltà alla luce diretta del sole, e l’X90J sarà senza dubbio superato dalle capacità del modello superiore X95J con un piccolo aumento di prezzo. Ciononostante, il Sony X90J riesce a fornire prestazioni eccellenti a un prezzo ragionevole.