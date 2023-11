Lawal Legal & Tax Advisory ha assistito Euronext Securities nel progetto relativo alla dematerializzazione delle quote delle SRL

Condividi

Milano, 15 novembre 2023 – Lawal Legal & Tax Advisory, attraverso un team guidato da Piergiorgio Mancone (in foto) e composto da Luca Gobbi e Marco Bario, ha assistito la Euronext Securities Milan (già Monte Titoli SpA) nel progetto di fattibilità e nella costruzione del percorso argomentativo volto al permettere la strutturazione del servizio di gestione delle quote delle SRL in regime di dematerializzazione recepito nel cosiddetto “DDL Capitali”.

Grazie a questa nuova iniziativa le Startup Innovative e le Pmi costituite come Srl, alla ricerca di una platea più ampia di investitori, potranno dematerializzare le proprie quote, a determinate condizioni, facilitandone così lo scambio nel circuito bancario tradizionale come previsto dal Ddl capitali.

Euronext Securities svolgerà nel contesto del servizio la sua funzione di depositario centrale provvedendo alla registrazione iniziale di un titolo e abilitandone il trasferimento secondo il regime della dematerializzazione previsto dal Testo Unico della Finanza.

Monte Titoli SpA, nato nel 1978, su impulso della Banca d’Italia e delle banche italiane insieme agli agenti di cambio, per avere un deposito unico degli strumenti finanziari di diritto italiano, è diventata ora società del gruppo Euronext, con il nome di Euronext Securities Milan, continuando ad essere il Depositario Centrale in Italia.