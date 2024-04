Juventus ritrova il sorriso: superata la Fiorentina con un sofferto 1-0

Pubblicità

Condividi

La Juventus mette fine a un periodo di astinenza dal successo che durava da 41 giorni, imponendosi per 1-0 contro la Fiorentina in una gara che ha visto i bianconeri dominare nel primo tempo e gestire nel secondo. Il match, giocato allo Stadium di Torino, è stato caratterizzato da due reti annullate per fuorigioco e da un gol che ha deciso l’incontro, firmato da Gatti.

Fin dalle prime battute, la Juventus ha mostrato di voler prendere in mano le redini del gioco, con un primo tempo che ha visto la squadra creare diverse occasioni da gol. Nonostante due gol annullati per posizioni di offside, al 21′ è arrivato il vantaggio: un colpo di testa di Bremer ha colpito il palo, ma Gatti è stato prontissimo a ribadire in rete per il tap-in vincente. Un terzo gol, questa volta di Vlahovic, è stato annullato dal VAR per un fuorigioco millimetrico di McKennie, lasciando il punteggio sull’1-0 in favore della Juventus.

Pubblicità

Nel secondo tempo, la Fiorentina ha cercato di reagire, con Barak che ha sfiorato il gol con un tiro centrale. La squadra viola ha continuato a spingere alla ricerca del pareggio, ma la difesa juventina e un Szczesny in giornata di grazia hanno negato ogni speranza agli ospiti, deviando sul palo un pericoloso tiro di Gonzalez.

Nonostante alcuni momenti di pressione della Fiorentina, la Juventus ha saputo gestire il vantaggio, portando a casa tre punti preziosi che consolidano il terzo posto in classifica e ridanno fiducia a una squadra che cercava da tempo una vittoria in campionato. Il successo contro la Fiorentina non solo rafforza la posizione dei bianconeri nella lotta per le posizioni di vertice ma segna anche un importante ritorno alla vittoria, fondamentale per il morale e la coesione del gruppo.