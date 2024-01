José Mourinho esonerato dalla Roma

Condividi

José Mourinho, l’allenatore portoghese di 60 anni, è stato licenziato dalla Roma, attualmente al nono posto in Serie A. Mourinho aveva preso le redini della squadra nel maggio 2021, guidandola alla conquista del titolo di Europa Conference League un anno dopo e raggiungendo la finale di Europa League nel 2023.

Tuttavia, la Roma si trova a cinque punti di distanza dall’ultimo posto utile per la qualificazione alla Champions League in Serie A e, la scorsa settimana, è stata eliminata dalla Coppa Italia dal Lazio, la squadra rivale della città.

I proprietari del club, Dan e Ryan Friedkin, hanno ringraziato Mourinho “per la passione e l’impegno dimostrati” nel suo ruolo di allenatore. Hanno aggiunto in una dichiarazione: “Conserveremo sempre grandi ricordi del suo mandato, ma crediamo che, nell’interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato.”

Mourinho ha ricevuto un secondo cartellino rosso consecutivo nella sconfitta contro la Lazio e in seguito si è paragonato a Harry Potter, suggerendo che il suo profilo stava “innalzando le aspettative” su ciò che la Roma potrebbe raggiungere. Questo risultato è stato seguito da una sconfitta per 3-1 in campionato contro il Milan domenica scorsa, che ha lasciato la Roma a cinque punti di distanza dal quarto posto occupato dalla Fiorentina, portando al suo licenziamento.

La vittoria nella Conference League del 2022 ha assicurato alla Roma il suo primo grande titolo europeo e ha fatto guadagnare a Mourinho un enorme sostegno tra i tifosi del club. Tuttavia, dopo essere stati sconfitti ai rigori dal Siviglia nella finale di Europa League della scorsa stagione, il club italiano ha ottenuto solo cinque punti nelle prime sei partite di Serie A, avviando la campagna corrente in modo deludente.

Con la Roma al sedicesimo posto in classifica, l’ex allenatore di Manchester United, Chelsea, Real Madrid e Tottenham ha dichiarato di aver rifiutato “l’offerta più pazza” per lasciare la squadra la scorsa estate.

Il contratto di Mourinho era in scadenza al termine della stagione in corso.