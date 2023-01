ISDE Italia al Senato: Bisfenolo A, la Microcistina-LR, i PFAS debbano avere il loro valore limite fissato in zero nelle acque destinate ad uso umano

Pubblicità

Martedì 17 gennaio 2023, ore 20:00, una delegazione dell’Associazione medici per l’ambiente -ISE Italia (International Society of Doctors for the Environment) ha incontrato i componenti della 10^ Commissione del Senato della Repubblica.

Nel corso dell’audizione il dottor Giovanni Ghirga e la dottoressa Antonella Litta hanno fatto presente alcune osservazioni in merito al recepimento della Direttiva europea 2020/2184 del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

In particolare hanno evidenziato le ragioni scientifiche sul perché il Bisfenolo A, la Microcistina-LR, e i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) debbano avere il loro valore limite, nelle acque a uso umano, fissato in zero a causa dei loro noti, comprovati e gravi effetti patogeni.

Studi scientifici sempre più numerosi indicano il Bisfenolo A, al pari dei PFAS, come sostanze dannose per il sistema riproduttivo, nervoso e immunitario soprattutto nei feti; inoltre, poiché alcuni tumori hanno una relazione con i sistemi ormonali, esiste il fondato sospetto che i PFAS, come altri interferenti endocrini, possano avere un ruolo nella genesi di alcuni tipi di cancro, ormone-dipendenti- come il tumore mammario ed il tumore del testicolo.

Relativamente alla Microcistina – LR si è fatto presente che questa è prodotta dai Cianobatteri. Particolari organismi procarioti, componenti del fitoplancton marino e di acqua dolce che, in condizioni di eutrofizzazione, ovvero di incremento di nutrienti nell’ecosistema che li ospita come i composti azotati e fosfati provenienti ad esempio dall’agricoltura intensiva, si moltiplicano in modo esponenziale con fioriture visibili anche ad occhio nudo.

Le microcistine prodotte in queste fioriture massive sono considerate tra i gruppi tossici più pericolosi, capaci di avvelenamento acuto e cronico grave. La Microcistina – LR, la variante più studiata di questo gruppo, è un promotore tumorale molto potente (classificata come 2B nella scala dei cancerogeni dell’International Agency for Research on Cancer – IARC). Per quanto riguarda il potenziale cancerogeno e genotossico delle microcistine, l’esposizione cronica a basso livello può contribuire ai carcinomi epatici e del colon.

Il dottor Giovanni Ghirga, pediatra, ha poi esposto in particolare l’aumento del rischio di disturbi del neurosviluppo in bambini esposti a Bisfenolo A, alla Microcistina-LR ai PFAS; gli associati costi sociali e sanitari e il grande impatto sulla vita relazionale ed economica delle famiglie di bambini affetti dalla sindrome dello spettro autistico.

La delegazione di ISDE Italia a conclusione dell’audizione, la quale ha trovato grande attenzione, interesse ed apprezzamento da parte del presidente e di tutti i componenti per le argomentazioni scientifiche esposte ed approfondite nel corso anche della discussione, ha auspicato che la Commissione, in linea con quanto previsto dagli articoli 32, 9 e 41 della Costituzione italiana e anche in ossequio al Principio di Precauzione sancito dall’Unione europea, recepisca le indicazioni della Direttiva europea 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano in senso maggiormente cautelativo e quindi protettivo della salute umana delle attuali e future generazioni.

Il ché si attuerà anche ponendo il valore di zero Bisfenolo A, Microcistina-LR e PFAS nelle acque ad uso umano soprattutto a tutela della salute dei più fragili e dei bambini.

In allegato le sintesi degli interventi del dottor Giovanni Ghirga, della dottoressa Antonella Litta e il contributo inviato all’audizione da parte del dottor Vincenzo Cordiano presidente della sezione veneta di ISDE.