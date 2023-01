Ucraina. USA inviano a Kiev altre armi. Medvedev: “Sconfitta potenza nucleare può provocare guerra nucleare”

Pubblicità

Condividi

Un nuovo pacchetto di armi per circa 2,5 mld di dollari è in partenza dagli Stati Uniti con destinazione Kiev.

Lo riferisce la Cnn che specifica trattarsi di uno dei pacchetti più consistenti dagli USA da inizio della guerra.

Pubblicità

Tra le armi fornite ci sarebbero i veicoli da combattimento Stryker ma non anche i missili a lungo raggio Atacm e carri armati Abrams tanto richiesti dal presidente Ucraino.

Medvedev risponde ai leader occidentali riuniti a Davos: “Se sconfitti guerra nucleare”

Nuove minacce nucleari arrivano dalla Russia in risposta alle dichiarazioni dei leader occidentali riuniti a Davos per il World Economic Forum secondo i quali in Ucraina la Russia deve perdere.

Il vicecapo del Consiglio di sicurezza ed ex presidente della Federazione Russa, Medvedev ha dichiarato che: “La sconfitta di una potenza nucleare in una guerra convenzionale può provocare un conflitto nucleare” ma “le potenze nucleari non perdono grandi conflitti da cui dipende il loro destino. Questo dovrebbe essere ovvio anche per un politico occidentale che abbia conservato almeno qualche traccia di cervello”.