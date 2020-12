Iq option online 2020 recensione

Imparare a fare trading con il iq option

Iq option, fondato nel 2008 in Belize, il più antico iq option login di forex CFD italiano. È una piattaforma di trading per i CFD su azioni, indici, valute e valute criptate. Il iq option login globale di CFD forex iq option si descrive come: “la modalità di trading per tutti: affidabile, semplice e innovativa”.

La società commerciale e le sue controllate sono attualmente registrate in 4 mercati: Italia, Spagna, Francia e Germania.

Panoramica dell’azienda

L’azienda è stata fondata da ex studenti del Universita di Siena. Attualmente offre più di 2000 strumenti finanziari. La società principale, Iq option Limited, è quotata alla Borsa di Milano.

Il iq option promette ai suoi clienti condizioni interessanti, una moderna piattaforma di trading e un’ampia gamma di sottostanti negoziabili.



I duri requisiti di certezza, tra cui la gestione separata dei fondi dei clienti e la trasmissione di dati criptati, sono concepiti per fornire ai clienti una protezione affidabile del loro capitale. Le condizioni generali della società escludono i saldi negativi del conto, quindi non vi è alcun obbligo di effettuare ulteriori pagamenti.



Inoltre, diverse altre funzioni, come la garanzia che non si verifichino perdite, sono utili per la gestione del rischio. Il gruppo di iq option si è posto l’obiettivo di diventare la principale società di trading di CFD al mondo. Con un’offerta più ampia e costi di trading inferiori, il iq option login forex italiano è sulla buona strada, anche se sono necessari alcuni piccoli miglioramenti.

Il deposito minimo

Il deposito minimo per aprire un conto di trading reale attraverso il iq option costa 100 euro, – con carta di credito e di debito o con uno dei borsellini elettronici. Tuttavia, per i bonifici bancari regolari il deposito minimo è fissato a 500 Euro,

Piattaforma di trading di intermediazione in Italia

La cosa più importante è il modo in cui le singole transazioni possono essere effettuate in ultima analisi. Con WebTrader Iq option, da un lato, offre la possibilità di fare trading in versione Flash. Ciò significa che non è assolutamente necessario scaricare il software per poter commerciare con voi.

Da un lato, questo offre la possibilità di accedere al sito web mobile. Il download non è necessario qui per accedere alla vista migliorata. Se possibile, a tale scopo verrà utilizzato uno smartphone o un tablet. I clienti hanno anche la possibilità di scaricare l’applicazione del iq option login forex direttamente sul loro dispositivo finale.

Ma anche i professionisti sono convinti dal loro software di investimento, quello commercializzato dal iq option. I numerosi strumenti di analisi integrati in esso per una migliore comprensione dei corsi continuano ad aggiungere valore ai trader oggi, ma anche con la mobilità è stato a lungo possibile sfruttare l’offerta del iq option.

È disponibile gratuitamente e le recensioni positive nei negozi ne chiariscono già la qualità. In caso di inattività per più di tre mesi, verrà addebitata una tassa di 10 euro.



Tuttavia, questo sarà addebitato solo se il conto dispone di un credito sufficiente. I saldi negativi del conto sono esclusi nei termini e nelle condizioni, quindi non vi è alcun requisito di margine presso il iq option. La valorizzazione delle valute criptate è anche uno degli aspetti positivi del rating dei iq option.



Questo permette ai clienti di operare con il iq option Bitcoin con un leverage 1:12. Per ridurre le potenziali perdite elevate, viene offerta una funzione di loss stop garantito.

Conto demo di trading del iq option

Chiunque abbia deciso di registrare il iq option non dipende affatto dal fatto di iniziare direttamente dal conto live. Al contrario, c’è la possibilità di utilizzare i servizi del conto di trading demo. È disponibile per un tempo illimitato.

Qui è possibile simulare il trading senza alcun rischio, che viene fatto solo sulla base di una valuta virtuale.

Così, i principianti hanno la possibilità di acquisire prima importanti conoscenze nel nuovo campo prima di utilizzare il proprio denaro. Ma anche i trader esperti beneficiano sempre più spesso dell’opportunità creata.

Inoltre, il iq option fa molto poco per migliorare l’esperienza dei suoi clienti. Non ci sono webinar o guide disponibili per aiutarvi ad acquisire nuove conoscenze. No

Tuttavia, questo è solo uno dei pochi inconvenienti che abbiamo scoperto durante il nostro test sul sito.

Recapito e ritiro

Ma che ne è del corso di deposito e di prelievo? In generale, il iq option offre diversi metodi di pagamento. Le carte di credito MC, Maestro e Visa forniscono una transazione veloce e particolarmente sicura.

Di più, c’é la possibilità usare i servizi dei portafogli elettronici PayPal, Revolut e Skrill. Entrambi sono in grado di trasferire denaro in tempi molto rapiti. Senza dimenticarci del pagamento sarà a carico del cliente entro 20 ore.

Generalmente, è necessario che il iq option, per onorare il recapito minimo di 90 euro. Nondimeno, questo è molto inferiore all’offerta della concorrenza. Inoltre, il iq option login di forex italiano rinuncia a una commissione aggiuntiva da parte dei suoi clienti nell’ambito delle transazioni, il che allunga ancora di più la qualità congiunto.

Garanzia del deposito di intermediazione IQ OPTION

Il denaro dei clienti viene gestito in conti separati presso banche rispettabili e può anche essere versato in caso di fallimento. Inoltre, c’è un’assicurazione di deposito. Per le posizioni di copertura, il iq option utilizza fondi propri.

Effettivamente ci sono, parlandoci chiaro, le seguenti valute criptate tra le quali i trader possono scegliere come subordinato per il forex con i CFD:

Le valute criptate disponibili presso il iq option:

• Bitcoin

• Contanti

• Litecoin

• Etereo

Anche se queste valute digitali possono essere scambiate solo con dollari USA utilizzando i crittogrammi associati, non è improbabile che ciò sia possibile contro l’euro nel prossimo futuro.

La quantità di dispersione è variabile e dipende dalla crittografia scelta dal cliente sottostante. Ad esempio, per i crypto-CFD con sottostante Bitcoin, lo spread è spesso di 52,01 punti.

Dal 2015, l’azienda è anche lo sponsorizzatore principale della società di calcio spagnola Atletico Madrid. Se da un lato questo non influisce sull’esperienza di trading in sé, dall’altro dimostra anche la forza finanziaria del iq option.

Inoltre, un club tradizionale di fama come l’Atletico de Madrid non coopererebbe con una società dubbia.

Conclusione

Alla fine c’è un ottimo equilibrio dal lato del iq option. E ‘un fornitore molto esperto e buono che offre tutto ciò che ci si aspetta da un iq option login eccellente.