Esperienze del 24option 2020

Broker 24 option affidabile o no?

Il 24option è affidabile o questo broker 24 option.com è una truffa? Per ottenere una risposta a queste domande, le abbiamo sottoposte a un test da parte di un broker 24 option.com independiente.

Questo broker 24 option.com online esiste da 12 anni, ma questo significa anche che il bonus 24 OPTION è sicuro? In questa recensione indipendente, tra le altre cose, spieghiamo le seguenti domande: Potete aprire un conto demo 24 OPTION bonus 24 OPTION con il quale potete investire senza rischi? Quanto costa il 24option? Potete depositare denaro lì in modo sicuro? E quali licenze ha il bonus 24 OPTION? Troverete la risposta a tutte queste domande in questa recensione del bonus 24 OPTION.

Quali sono le nostre esperienze alla 24 OPTION?

Ci piace investire con il 24option. La maggior parte delle volte abbiamo avuto esperienze positive con le obbligazioni 24 OPTION. Li condivideremo con voi nella nostra recensione dei bonus 24 OPTION. Il broker 24 option.com ha un sito web chiaro dove è possibile navigare facilmente tra i diversi menu.

Il sito web è offerto in Spagna, il che rende il commercio molto facile. Hanno un servizio clienti trasparente che è a vostra disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo rende il sito affidabile e trasparente. Naturalmente, ci sono anche un certo numero di cose che possono essere migliorate. Ad esempio, non è possibile pagare con iDeal e il servizio clienti non è in Spagna. Ecco un elenco dei pro e dei contro

I vantaggi del 24option

• Corridoio trasparente

• Copiare il commercio

• Ampia gamma: forex, cripto, ETF, indici, azioni, materie prime

• Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Gli svantaggi del 24option

• iDeal deposito non è possibile

• Servizio clienti in inglese

Truffa del 24option o sicuro e affidabile?

Per andare dritti al punto: il 24option è un broker 24 option.com affidabile. Non devi avere paura di

Ma cosa rende affidabile un broker 24 option.com come il 24option?

In primo luogo, è importante che il broker 24 option.com online abbia una o più licenze con autorità accreditate. Il broker 24 option.com online ha due licenze, con il CySec e la FCA. La società è anche registrata in Spagna presso l’Autorità spagnola per i mercati finanziari (AFM). Ciò significa che è regolato da tre autorità rispettabili, il che è certamente un buon segno. Queste autorità garantiscono che la truffa del 24option sia esclusa.

Un secondo motivo per cui il 24option è affidabile è che le transazioni con denaro reale sono sicure. Questo viene fatto attraverso la crittografia SSL. La tecnologia SSL garantisce che i dati vengano inviati in modo criptato tra l’utente e il sito web. I dati diventano illeggibili per i terzi.

Infine, anche il 24option attribuisce grande importanza all’investimento responsabile. Per questo motivo il punteggio di rischio di tutti gli utenti può essere consultato su base giornaliera, settimanale e mensile. Questo punteggio mostra quanto rischio si corre se si copiano le strategie di un altro utente.

Se un utente ottiene più volte un punteggio di rischio di 8 o più volte, la copia delle sue strategie sarà bloccata. Pertanto, è molto importante consultare il punteggio di rischio dell’utente prima di copiare una strategia.

Come potete vedere, il 24option è affidabile e non dovete preoccuparvi di una truffa del 24option. Ecco una sintesi di ciò che rende affidabile il 24option:

• Licenze a Cipro e nel Regno Unito

• Registrato in Spagna presso l’AFM

• Le transazioni finanziarie vengono effettuate con la crittografia SSL

• Copia lo scambio. Per assicurarsi di non copiare le strategie di rischio e possibilmente perdere molto denaro, il 24option utilizza un punteggio di rischio

• Conto demo del 24option con un valore di 100.000 euro (denaro virtuale) con il quale si può imparare a investire senza rischi

Come è regolamentato il 24option?

Il 24option è autorizzato da CySEC e FCA. CySEC è l’autorità di licenza per Cipro. Molti broker 24 option.com online si trovano a Cipro. Cipro è all’interno dell’UE e quindi la licenza è valida in Europa. La FCA è l’organo di controllo finanziario del Regno Unito. Anche xfm con questa licenza un broker 24 option.com online è autorizzato ad offrire i propri servizi in Europa. Entrambe le licenze sono considerate le migliori licenze che un broker 24 option.com online possa avere.

Oltre a queste licenze, sono anche controllate dall’AFM. Questo è l’organismo spagnolo di controllo finanziario. L’AFM vuole collaborare con i broker 24 option.com che accettano clienti spagnoli. Oltre al CySEC e all’FCA, possono effettuare ulteriori controlli.

Al fine di superare tutti questi controlli in modo corretto, il corridore è regolato dalla legge. Di conseguenza, il broker 24 option.com ha ricevuto le necessarie licenze dal CySEC e dalla FCA. Questo garantisce che non ci può essere una truffa del 24option. Queste licenze rendono il 24option affidabile per il trading. E quel 24option è sicuro per depositare e prelevare denaro.

Sicurezza tecnica

Anche il sito web del broker 24 option.com è tecnicamente sicuro. Lavorano con la tecnologia SSL. La tecnologia SSL garantisce che tutti i dati vengano inviati in modo criptato tra il 24option e l’utente. In questo modo si garantisce che i dati non possano essere letti da altri. Pertanto, i vostri dati sono al sicuro e tutte le vostre transazioni sono protette. Si può facilmente vedere che il 24option utilizza la tecnologia SSL. Il sito web inizia con https: ciò significa che il sito web è protetto dalla tecnologia SSL. Oltre alla tecnologia SSL, il broker 24 option.com dispone di un team di frodi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo team monitora tutto e interviene non appena vengono individuate questioni sospette. Naturalmente lavorano anche con i necessari firewall pesanti.

C’è un bonus dal 24option?

I broker 24 option.com online con licenza CySec non possono più dare bonus 24 OPTION ai nuovi clienti. Ciò significa che non si riceve un bonus dal 24option quando si crea un conto.

Non offrono più un bonus, ma gli investitori alle prime armi possono imparare a fare trading con un conto demo gratuito del 24option del valore di 100.000 euro di denaro virtuale. Con questo conto puoi provare tutti i tipi di strategie senza rischio e scambiare vari prodotti finanziari come valute, valute criptate e CFD. Questo è uno dei motivi per cui il 24option è affidabile e per cui non esiste una truffa del 24option. Una volta aperto il conto, potrete scegliere tra il conto demo e il conto live. Prima di poter investire, depositare e prelevare completamente, è necessario verificare il proprio conto. Potete farlo facilmente caricando i vostri documenti. Poi sarete inviati direttamente alla registrazione del conto demo 24 OPTION.