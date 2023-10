Inflazione e TFR: Piccole Imprese Pagano Caro il Prezzo

Condividi

L’attuale ondata di inflazione ha fatto scattare un campanello d’allarme per le piccole imprese in Italia, le quali si trovano ad affrontare una crescente sfida economica. In particolare, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) subisce una rivalutazione che, per le PMI (Piccole e Medie Imprese), si traduce in una spesa aggiuntiva significativa per il 2023. Secondo la Cgia, un’associazione di categoria che rappresenta l’artigianato e le piccole imprese, il costo medio aggiuntivo per ciascun dipendente potrebbe raggiungere i 1.500 euro.

In effetti, il TFR è un diritto dei lavoratori che, in occasione del termine del rapporto di lavoro, possono ottenere una somma di denaro, che si è rivalutata in modo significativo a causa dell’attuale inflazione. Questo aumento improvviso, se da un lato rappresenta un’ulteriore sicurezza economica per i dipendenti, dall’altro mette a dura prova le finanze delle aziende, in particolare le PMI con meno di 50 dipendenti.

È importante notare che molte di queste piccole imprese hanno fatto scegliere ai loro dipendenti di lasciare il TFR nell’azienda stessa, anziché incassarlo direttamente. Questa pratica, che può comportare dei vantaggi fiscali, significa ora che le PMI devono fronteggiare l’onere dell’ulteriore rivalutazione del TFR, un costo che si stima possa ammontare a “almeno 6 miliardi di euro” nel complesso.

La combinazione tra l’inflazione e la rivalutazione del TFR sta mettendo a dura prova il sistema produttivo italiano, soprattutto quando si aggiunge l’aumento dei tassi d’interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea (BCE). Quest’ultimo elemento crea una pressione aggiuntiva sull’economia, minacciando di mettere ulteriormente in difficoltà le aziende e di rallentare la crescita economica.

L’aumento del TFR comporta un ulteriore onere finanziario per le piccole imprese, che si trovano già ad affrontare una serie di sfide economiche, comprese le difficoltà legate alla pandemia di COVID-19. Pertanto, i rappresentanti del settore stanno chiedendo il sostegno delle autorità competenti al fine di garantire che le imprese siano in grado di far fronte a queste nuove spese inaspettate.

Il futuro rimane incerto, ma la situazione sottolinea l’importanza per le aziende di gestire con attenzione le proprie risorse finanziarie e di cercare soluzioni per affrontare questa sfida economica senza precedenti in attesa che la “coperta” del Governo Meloni si allarghi.