Tragedia a Montebelluna: contro tra furgone e autobus. 2 Morti e 3 Feriti

Un tragico incidente stradale ha scosso la città di Montebelluna, in provincia di Treviso, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico: due persone hanno perso la vita, mentre altre tre sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto in seguito a uno scontro tra un furgone e un autobus di linea operato dalla “Mom – Mobilità di Marca.”

Gli operatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sulla scena per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente e soccorrere le vittime intrappolate. Dopo un’opera di estrazione delicata, tre persone sono state estratte dal furgone coinvolto nell’incidente. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei soccorritori, due di loro hanno purtroppo perso la vita.

Anche l’autista dell’autobus, insieme a uno dei sei passeggeri a bordo, ha riportato ferite in seguito all’impatto. Le condizioni di uno dei feriti sono gravi, e attualmente è assistito in ospedale.

L’incidente ha scosso la comunità locale, gettando una pietra tombale sulle vite delle due vittime e mettendo in luce i rischi sempre presenti sulle strade. Gli investigatori sono al lavoro per stabilire le cause dell’incidente e capire se ci sono eventuali responsabilità da parte di uno dei conducenti coinvolti.

Il sindaco di Montebelluna, insieme all’amministrazione comunale, ha espresso le loro più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e ha fatto appello affinché si possano fare tutti gli sforzi necessari per garantire la sicurezza sulle strade cittadine.