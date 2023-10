Nuovo incidente a Mestre coinvolge un bus de “La Linea”

Condividi

Mestre, una località nel cuore della regione del Veneto, è stata scossa da un nuovo incidente stradale che ha coinvolto un bus elettrico de “La Linea”, la stessa compagnia che ha vissuto un tragico incidente il 4 ottobre, quando un autobus ruppe il guardrail e precipitò da un cavalcavia. Questa volta, l’incidente ha causato un ferito e 14 contusi, portando ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico nella zona.

L’incidente è avvenuto quando l’autista del bus ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, causando una serie di conseguenze gravi. Il bus ha invaso la carreggiata opposta, finendo contro il pilastro di un palazzo nelle vicinanze. Fortunatamente, il ferito in questo caso è stato l’autista del bus, ma i passeggeri a bordo hanno subito vari livelli di contusioni.

Le cause esatte dell’incidente rimangono da accertare, ma l’evento solleva nuove domande sulla sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico nella zona. La compagnia “La Linea” è stata al centro dell’attenzione a seguito dell’incidente del 4 ottobre, che ha provocato la morte di molte persone e numerose ferite.

In risposta a questi gravi incidenti, Avm, la società di gestione delle tratte di trasporto urbano, ha annunciato misure drastiche. A partire da lunedì, Avm sospende tutti i bus de “La Linea” come misura precauzionale. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei passeggeri e per condurre ulteriori ispezioni sui veicoli della compagnia.

Le autorità locali stanno lavorando a stretto contatto con Avm e altre agenzie per indagare sulle cause sottostanti di questi incidenti e per migliorare la sicurezza dei trasporti pubblici nella regione. La priorità principale è quella di evitare che si ripetano tragedie simili e di assicurare un viaggio sicuro per tutti i cittadini.

Sono tempi difficili per la comunità di Mestre, che è stata colpita duramente da questi incidenti. Le indagini in corso aiuteranno a gettare luce sulle circostanze che hanno portato a tali eventi e a implementare misure che riducano al minimo il rischio di futuri incidenti. La sicurezza dei passeggeri deve sempre essere al centro delle preoccupazioni delle autorità e delle compagnie di trasporto pubblico.