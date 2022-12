Il nuovo album di FabioDeVincente è davvero “VINCENTE”. E noi lo intervistiamo

Condividi

“VINCENTE”, il nuovo album di FabioDeVincente dal quale è estratto il singolo “Al Top” in radio da venerdì 2 dicembre.

Ecco l’intervista che ha rilasciato a noi di Italia News.

Com’è iniziato il tuo percorso?

A 5 anni ho ricevuto una tastierina giocattolo e da li mi sentivo già un musicista.

Ho iniziato a lavorare con la musica quando avevo 16/17 anni nei locali, club, ristoranti facendo piano-bar ma scrivevo già le mie canzoni da qualche anno.

Come potremmo definire il tuo genere?

Fabio De Vincente è il mio genere, così non sbagliamo di sicuro ma se pop vuol dire arrivare alle persone va benissimo il pop. Inevitabilmente ci sono molte contaminazioni. Mi hanno detto che ho un linguaggio da rapper ma col sound pop/rock.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Scrivo sempre inevitabilmente di esperienze, aneddoti, analisi, sensazioni, emozioni, ambizioni e aspirazioni che ho vissuto. Queste sono le stesse cose che vorrei trasmettere alla persona che ascolta perchè si possa ritrovare e rivedere in quello che dico e come lo dico, per condividerle insieme.

Da poco è uscito il tuo nuovo album. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

VINCENTE è un album che mi scorre nelle vene, è la mia biografia attraverso canzoni, dove il pianoforte è uno degli strumenti più presenti. La mia musica non sono in grado di spiegarla, un critico ci riuscirebbe meglio ma posso garantirvi che in questo album c’è tutto di me e non c’è presentazione più di quello che ho scritto nei testi e in ogni nota che lo spiegherebbe meglio.

C’è un filo conduttore che lega i brani dell’album?

Ovviamente si; è inevitabile quando racconti senza filtri la tua vita in canzoni.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Continuerò a produrre musica e già nei prossimi mesi ritornerò in studio di registrazione ma ora la priorità è portare quella che già esiste su più palchi possibili e suonarla dal vivo.