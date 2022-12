AcomeA SGR entra nel Club dei Partner di Assoprevidenza

Condividi

Milano, 19 dicembre 2022 – AcomeA SGR entra a far parte del Club dei Partner di Assoprevidenza, l’Associazione italiana per la previdenza e l’assistenza complementari. Il Club riunisce i sostenitori della diffusione della cultura previdenziale e del welfare in Italia.

AcomeA SGR è una Società di Gestione del Risparmio specializzata in fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali nata nel 2010 dall’iniziativa di un gruppo di gestori e imprenditori con una lunga esperienza nel settore. La strategia di investimento predilige un approccio value contrarian, affidandosi a una valutazione razionale dei titoli indipendentemente dal consenso sui mercati e supportata dal lavoro del team di ricerca interno. Il metodo di lavoro e i risultati raggiunti hanno portato a ottenere diversi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Alto Rendimento promosso dal Gruppo24ORE per le ultime otto edizioni consecutive. Dal 2021 AcomeA aderisce in qualità di Premium Partner al programma Sustainable Finance Partnership di Borsa Italiana.

Alberto Foà, Presidente di AcomeA SGR, ha commentato: “Siamo molto lieti di entrare a far parte di Assoprevidenza. Gli investitori previdenziali giocano un ruolo cruciale nello sviluppo del paese e siamo convinti che l’ingresso di AcomeA nel network possa rendere il dialogo ancora più proficuo, portando il punto di vista di una boutique di investimento indipendente e italiana e dandoci l’opportunità di posizionarci ulteriormente come fornitori di soluzioni di investimento efficaci, oltre che di contribuire insieme alla maggiore diffusione di una cultura nazionale di previdenza complementare”.

ASSOPREVIDENZA

Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza e l’assistenza complementare è un’entità priva di fini di lucro che, quale Centro tecnico nazionale di previdenza e assistenza complementare, da quasi trent’anni è fortemente impegnata nella diffusione di un’adeguata “cultura previdenziale generale”, presupposto fondamentale per lo sviluppo di un moderno sistema di welfare in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei lavoratori e, più

in generale, dei cittadini. Essa ha per scopo primario lo sviluppo della tutela complementare in Italia, sia in campo pensionistico e dell’assistenza sanitaria, sia in quello della non autosufficienza.

L’Associazione conta tra i propri aderenti, quali Associati ordinari, circa un centinaio tra regimi di secondo pilastro esistenti nel Paese, nonché vari operatori dei servizi per il comparto, in veste di Soci osservatori e un selezionato gruppo di sostenitori, partecipanti a un apposito Club.

Nell’espletamento del proprio ruolo istituzionale, Assoprevidenza organizza, fra l’altro, convegni ed eventi di carattere seminariale volti a stimolare il dibattito sulle tematiche di attualità per il comparto. Tra queste ultime, risultano sempre più significative le questioni connesse agli investimenti degli attivi patrimoniali delle forme complementari.