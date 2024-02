“Il Mondo di Leo”: torna la serie animata sull’autismo con Ale e Franz e Enzo Iacchetti

Pubblicità

Seconda stagione in arrivo su RaiPlay e Rai Yoyo

Roma, 14 febbraio 2024 – Pronti a tornare nel magico mondo di Leo? Il bambino con autismo più amato d’Italia è pronto per nuove avventure nella seconda stagione de “Il Mondo di Leo”, la serie animata italiana che racconta le sue sfide quotidiane con delicatezza e umorismo.

Dal 16 febbraio su RaiPlay e dal 19 febbraio su Rai Yoyo alle 9:35, i dodici nuovi episodi ci immergeranno di nuovo nella vita di Leo, del suo inseparabile peluche Babù e della bassottina Lola. Insieme, affronteranno piccole e grandi sfide, dalla paura del parrucchiere al tifo allo stadio, dalla scoperta di nuovi sport alle regole del gioco di squadra.

Ma la vera novità di questa stagione è l’ingresso nel cast di due amatissimi comici, Ale e Franz, e del conduttore Enzo Iacchetti. Presteranno le loro voci ad alcuni nuovi personaggi: il Professor Marchingegno, il parrucchiere Michelle Franget e il Signor Donut.

“Il Mondo di Leo” non è solo un cartone animato, ma un vero e proprio progetto multimediale nato per sensibilizzare sul tema dell’autismo. La serie, realizzata con la consulenza scientifica del Professor Paolo Moderato, uno dei massimi esperti in materia, ha l’obiettivo di stimolare nei bambini con autismo l’abitudine a determinati comportamenti e aiutarli a superare le barriere nell’interazione ambientale.

Oltre alla serie tv, il progetto comprende:

Un libro illustrato edito da Il Battello a Vapore

Un’app di gioco educational sviluppata da Brand-Cross e WhiteSock

Una raccolta fondi benefica con opere originali NFT

La canzone originale “Il Mondo Di Leo”

Iniziative sul territorio italiano per promuovere la conoscenza dell’autismo

Un progetto a 360 gradi che coinvolge bambini, famiglie e la società intera, per abbattere le barriere e costruire un mondo più inclusivo.

“Il Mondo di Leo” è una produzione Brand-Cross – Rai Kids, da un’idea di Eleonora Vittoni ed Emanuela Cavazzini.

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.ilmondodileo.eu

Social media:

Facebook: @ilmondodileo

Instagram: @ilmondodileo_official

Hashtag: #ilmondodileo #autismo #inclusione #RaiPlay #RaiYoyo

Non perdetevi la seconda stagione de “Il Mondo di Leo”: un viaggio divertente e commovente che ci insegna a guardare il mondo con occhi nuovi.