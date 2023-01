Il gigante dell’imballaggio Eviosys e Barilla insieme nel packaging della nuova gamma di Pesto

Pubblicità

Confezionato con sapore: il gigante dell’imballaggio Eviosys e il produttore alimentare italiano di fama internazionale Barilla insieme per coniugare sostenibilità e prodotti di alta qualità con la rinnovata gamma di Pesto

Eviosys ha collaborato con Barilla, il colosso alimentare italiano, per presentare una nuova linea premium di Pesto Barilla.

Il design della nuova confezione è caratterizzato dall’elegante chiusura in metallo di Eviosys, che sottolinea i valori di qualità, delicatezza e sostenibilità del Pesto Barilla.

Barilla si è affidato alle chiusure ermetiche di Eviosys con il supporto dei team tecnici Eviosys, compresa l’installazione di nuove macchine capsulatrici.

Grazie alla combinazione di imballaggi circolari e chiusure riciclabili al 100%, le innovazioni nel packaging di Eviosys continuano a sostenere i brand nel loro percorso verso un futuro più sostenibile.

11 gennaio 2023: Barilla, il re della pasta, affida a Eviosys la fornitura e la produzione di chiusure ermetiche per il rebranding dei suoi prodotti premium Pesto Barilla.

Due giganti dell’industria, Eviosys e Barilla, hanno collaborato per creare un futuro sostenibile per la gamma di pesti premium di Barilla. La nuova confezione presenta un logo, una grafica, un design del vasetto e un’elegante chiusura ermetica in metallo Eviosys, che mette in evidenza i valori di qualità e sostenibilità che il brand vuole trasmettere. Barilla fissa cosìlo standard del pesto di alta qualità e si posiziona come leader del pesto. Lo sviluppo di rebranding fa sì che la nuova confezione del Pesto Barilla si distingua e sia ancora più riconoscibile sugli scaffali.

Il Pesto Barilla è prodotto con ingredienti accuratamente selezionati, con basilico proveniente da agricoltura sostenibile, seguendo una preparazione unica e segreta,. Solo un processo di sigillatura attentamente controllato e una chiusura metallica di alta qualità come quelli di Eviosys sono in grado di assicurare la conservazione che il prodotto merita.

La sigillatura di alta qualità e la protezione ottimale delle chiusure ermetiche in metallo di Eviosys garantiscono la conservazione del gusto e della delicatezza del basilico Barilla e degli autentici sapori italiani.

Eviosys ha supportato la transizione di Barilla verso un nuovo design di packaging di qualità, tramite una chiusura ermetica e l’installazione di nuove macchine incapsulatrici nello stabilimento del Pesto Barilla. Avvalendosi dell’esperienza del team tecnico di Eviosys, Barilla ha superato facilmente la sfida di cambiare i formati dei vasetti in vetro e delle loro chiusure per adattarsi alle esigenze della sua nuova e migliorata linea di prodotti premium.

Combinando un imballaggio circolare realizzato con materiale riciclabile al 100% con un prodotto che contiene ingredienti sostenibili e di provenienza locale, le innovazioni di packaging di Eviosys continuano a sostenere brand come Barilla nel loro percorso verso un futuro più sostenibile.

La partnership rappresenta un cambiamento di rotta nel settore alimentare, dimostrando che il packaging può essere sia sostenibile che di qualità e aprendo la strada a livello globale ai marchi che vogliono adottare soluzioni innovative di packaging sostenibile senza compromettere il design dei prodotti e conservando ancora meglio gli ingredienti. La collaborazione si basa sull’ambizioso programma ESG di Eviosys, Preserve Together, che utilizza l’innovazione per promuovere il progresso e la sostenibilità nel settore.

Laetitia Durafour di Eviosys dichiara: “Eviosys e Barilla sono un binomio perfetto per questo tipo di partnership. Entrambe danno importanza ai prodotti sostenibili e di alta gamma, assicurandosi di offrire la migliore qualità e di preservare il pianeta”. La gamma Pesto Barilla porta il basilico dell’agricoltura sostenibile in tutto il mondo, mentre l’impegno di Eviosys per l’innovazione guida la rivoluzione sostenibile nel packaging dei prodotti alimentari di alta qualità.”

Leonardo Mirone, Packaging Purchasing Director di Barilla commenta: “La nostra collaborazione con Eviosys è stata determinante per rendere possibile il nuovo design del packaging e l’evoluzione della gamma Pesto Barilla. Credo che il Pesto Barilla sarà più riconoscibile sugli scaffali grazie alla perfetta combinazione di un packaging che rappresenta qualità, italianità e sostenibilità.”