Giuseppe Cucè ci racconta il suo nuovo singolo “La mia Dea” e la sua esperienza parigina

Animato da un progetto, che racchiude l’esperienza maturata in tanti anni di studio e approfondimento del proprio sentire, filtrando il mondo intorno a sé, rivisitando i canti del sud del mondo, che racchiude soprattutto la composizione di canzoni inedite imbevute di tradizione e passione, Giuseppe Cucè nasce a Catania l’8 settembre del 1972 e fin da piccolo coltiva il sogno della scrittura ma soprattutto della musica.

In questa intervista il cantautore ci racconterà del suo nuovo singolo “La mia Dea” e della sua esperienza parigina.

Ciao Giuseppe. Dopo “Di estate non si muore” torni in radio con il nuovo singolo “La mia Dea”. Ci racconti la genesi del brano?

Questa canzone nasce da un’emozione, apparentemente semplice per alcuni forse un po’ banale. Quando ti guardi dentro e cerchi di ricordare l’inizio del tuo viaggio verso la vita, non puoi non ricordare l’abbraccio di chi ti saluta, soprattutto quando l’abbraccio è quello di tua madre, quanto amore, dolore e quanta speranza provi nel momento in cui ti stacchi da lei, lei La Dea che ti ha sempre protetto e amato incondizionatamente, colei che ti ha messo al mondo ma anche colei che ti avvia verso la vita.

Ecco in questa canzone ho cercato di rappresentare la bellezza di questo sentimento unico ed insostituibile. Nasciamo dalla nostra Dea, e da lei formiamo la nostra identità. Ho scritto prima le parole, poi insieme a Riccardo Samperi, il mio produttore artistico abbiamo scritto la musica, tutto è stato naturale ed estremamente autentico.

Nel 2008 inizi a collaborare con la TRP MUSIC di Riccardo Samperi. Come è nata la collaborazione?

Con Riccardo posso dire di essere nato come artista, poi grazie a lui sono anche cresciuto, ci siamo incontrati tramite altri musicisti e con lui mi sono sentito sempre a casa. Il mio primo album La mela e il serpente è stato sicuramente il nostro matrimonio artistico, con Riccardo Samperi la mia musica è sempre stata rispettata, e anche io come artista.

Sappiamo che ti sei esibito nei più importanti teatri Parigini. Raccontaci questa esperienza.

L’esperienza Parigina penso sia stata la tappa più importante del mio percorso artistico. Suonare in veri templi sacri ed importanti teatri a Parigi, toglie il fiato, ti senti un po’ come Cenerentola che danza nel castello del Principe, per uno sconosciuto in patria trovarsi ad avere file di gente al botteghino del teatro ti lascia incredulo e pensi di sognare, poi alla fine comprendi di essere sveglio e devi affrontare un pubblico molto attento ma anche affascinato dalla musica d’autore italiana.

Emotivamente cosa ha significato per te questo tour?

Una grande prova, la consapevolezza di poter trasmettere le tue emozioni anche ad un pubblico straniero. È stato molto forte affrontare le proprie paure ed insicurezze, soprattutto per chi era abituato a suonare in piccoli club della propria citta e con gli amici che lo supportano.

Qual è il tuo primo ricordo di Parigi? La cosa che più ti ha colpito all’arrivo?

Il profumo delle strade, l’eleganza dei gesti delle persone, l’atmosfera grigia ma allo stesso tempo piena di calore ad ogni angolo. Il modo di esprimersi dei Parigini delicato, quasi sussurrato.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

A breve ci saranno altri due singoli per poi finalmente chiudere l’album e pubblicarlo.