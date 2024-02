Germania: Legalizzazione della Cannabis approvata dal Bundestag

Pubblicità

Condividi

Il Parlamento tedesco ha segnato un momento storico approvando la legalizzazione della cannabis, rendendo la Germania il primo grande stato europeo a compiere tale passo dopo Lussemburgo e Malta. A partire dal 1° aprile, adulti in Germania potranno legalmente possedere e coltivare cannabis, segnando un cambiamento significativo nella politica sulla droga del paese.

Il disegno di legge approvato prevede che gli adulti possano detenere fino a un massimo di 25 grammi di cannabis e coltivare fino a tre piante per uso personale. Inoltre, sarà consentita la vendita di cannabis tramite club autorizzati, un modello che mira a controllare e regolamentare la distribuzione della sostanza.

Pubblicità

Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il mercato nero e l’uso non regolamentato di cannabis, puntando a una politica di droghe più sicura ed equa. La legalizzazione mira a ridurre i crimini legati alla droga, proteggere i consumatori con prodotti controllati e aumentare le entrate fiscali attraverso la regolamentazione delle vendite. La Germania si pone così all’avanguardia nella riforma della politica sulla cannabis in Europa, avviando un dibattito su come la legalizzazione possa essere implementata in altri paesi del continente.