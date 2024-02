Montecitorio: Al via le candidature per assistenti e consiglieri parlamentari

Il 26 febbraio 2024 segna la scadenza per partecipare ai concorsi indetti dalla Camera dei Deputati, un’opportunità imperdibile per chi aspira a entrare a far parte dell’apparato amministrativo di Montecitorio. Con l’obiettivo di reclutare 100 Assistenti parlamentari e 25 Consiglieri parlamentari, la Camera apre le porte a profili di alto standing, pronti a supportare le attività legislative e istituzionali.

Gli Assistenti parlamentari saranno incaricati di svolgere mansioni cruciali quali la vigilanza, l’accoglienza dei visitatori, e il supporto durante le sedute dell’Assemblea e delle Commissioni. Per candidarsi a questa posizione è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e un’età non superiore ai 40 anni.

Per il ruolo di Consigliere parlamentare, invece, si richiede una laurea e un’età massima di 47 anni, vista la responsabilità in termini di organizzazione e direzione amministrativa, oltre alla revisione e controllo delle procedure contabili e altre attività connesse alle relazioni istituzionali.

I candidati dovranno superare una serie di prove, tra cui preselettive, scritte e orali, su temi vari che spaziano dal diritto costituzionale alla storia d’Italia. Per affrontare al meglio queste sfide, la Scuola Greco – Pittella, parte del gruppo Digit’Ed, offre corsi ad hoc, disponibili sia in presenza che in streaming, per garantire una preparazione mirata e aumentare le possibilità di successo.

La Scuola Greco – Pittella, fondata nel 2015 dal Notaio Vincenzo Davide Greco e dall’Avvocato Domenico Pittella, si distingue per la sua didattica innovativa e il rapporto diretto e individuale con gli insegnanti, punti di forza che hanno consolidato la sua reputazione nella preparazione di concorsi ed esami in ambito giuridico.

Con l’approssimarsi della scadenza, i potenziali candidati sono invitati a cogliere questa opportunità unica per contribuire al funzionamento e allo sviluppo delle istituzioni italiane, avviando un percorso professionale di prestigio all’interno della Camera dei Deputati.