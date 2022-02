GAM: Big Data e AI saranno le nuove leve per avere un vantaggio competitivo

Commento a cura di David Goodman, Investment Manager di GAM Investments

Anche se l’analogia “i dati sono il nuovo petrolio” potrebbe non essere nuova, è ancora valida con i dati che potenziano intere imprese e forniscono un buon valore, ma che secondo noi, come il petrolio non trattato, sono quasi inutili se non vengono gestiti nel modo giusto.

Secondo un sondaggio del luglio 2020 a cui hanno partecipato 1.500 aziende leader nel mondo commissionato da Seagate technologies, circa due terzi dei dati a disposizione delle imprese rimangono non gestiti. “Il rapporto e il sondaggio chiariscono che le aziende vincenti devono avere forti legami con dati di massa”, ha detto il CEO di Seagate, Dave Mosley. “Il valore che una società ricava dai dati influenza direttamente il suo successo”.

Le aziende devono quindi adottare una strategia legata ai dati o morire. Siamo all’apice di una nuova era tecnologica in cui, indipendentemente dal settore o dalle dimensioni di un’azienda, i fattori chiave per i risultati a lungo termine sono i dati e il modo in cui questi dati vengono utilizzati, con quest’ultimo aspetto critico per la competitività.

Le aziende possono sfruttare i dati in una vasta gamma di settori. All’interno dell’industria business to consumer, Google è un primo esempio. Più persone cercano su Google, più dati forniscono, permettendo a Google di perfezionare e migliorare costantemente le sue prestazioni fondamentali, così come di personalizzare l’esperienza dell’utente.Per esempio, Waze l’app di mappe, è ora una controllata di Google ed è essenzialmente un database – più persone lo usano in tempo reale, migliore è l’esperienza di mappatura, e così più persone la usano, creando un volano di dati.

I dati hanno anche applicazioni nell’industria agricola, che usa abitualmente sofisticate tecnologie di raccolta dati, ad esempio sensori di temperatura e umidità, immagini aeree e GPS, sensori di temperatura e umidità, immagini aeree e tecnologia GPS – tutto ciò fornisce una precisione che sta rendendo il settore più vantaggioso, efficiente, sicuro e rispettoso dell’ambiente. Per esempio, il produttore leader di macchinari agricoli John Deer sta sfruttando più di 10 anni di raccolta dati per consentire alle sue ultime macchine di valutare e agire in tempo reale per combattere le erbacce e migliorare la resa del raccolto.

Nell’ambito dell’edilizia, dell’agricoltura e dei trasporti, a guidare la trasformazione digitale è Trimble, le cui soluzioni hardware e software generano grandi quantità di dati – sia attraverso i milioni di sensori installati su camion, trattori e macchinari da costruzione, o le decine di milioni di utenti del suo software Building Information Modelling.

I dati sono utilizzati all’interno di città e comunità intelligenti, per esempio Johnson Controls International (JCI), una tecnologia globale e un business industriale, crea edifici intelligenti, soluzioni energetiche efficienti e infrastrutture integrate che modellano città e comunità intelligenti. La sua piattaforma digitale OpenBlue è un sistema all-in-one che permette agli operatori degli edifici di analizzare indicatori di sostenibilità, salute, acqua e benessere, riducendo al contempo l’energia e le emissioni di carbonio. La società si avvale di oltre quattro milioni di clienti come fonte di dati chiave e, man mano che raccolgono i dati, JCI sta utilizzando la mappatura digitale, il tagging dei dati e i motori AI per aiutare a modellare e ottimizzare le prestazioni degli edifici.

Infine, i dati hanno il potenziale di migliorare enormemente il settore sanitario. Intuitive Surgical ha aperto la strada all’uso della robotica per assistere nelle procedure chirurgiche mini invasive con la loro macchina DaVinci. Nel corso del tempo, i medici hanno sperimentato nuovi modi di usare la macchina fornendo a Intuitive Surgical nuovi dati per migliorare la loro apparecchiatura. Questa performance attirerà più chirurghi, che a loro volta raccoglieranno più dati, migliorando ulteriormente le operazioni e ampliando il loro vantaggio competitivo.

Importanti avvertenze legali: I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di GAM nell’attuale situazione congiunturale. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all’esattezza e alla completezza dei dati. La performance passata non è un indicatore dell’andamento attuale o futuro. Copyright © 2021 GAM (Italia) SGR S.p.A. – tutti i diritti riservati