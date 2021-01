Fili e cavi elettrici: come proteggere l’ambiente di lavoro con le canaline

I fili e i cavi elettrici sono presenti in qualsiasi ambiente lavorativo per alimentare i tanti dispositivi che funzionano con la corrente, indispensabili per svolgere differenti mansioni. Non si parla solo di officine, in cui ci sono vari attrezzi atti a smontare e aggiustare oggetti, ma anche gli uffici sono pieni di tecnologia alimentata con l’elettricità: qui la fanno da padrona computer, stampanti, fotocopiatrici e tanto altro.

Le prese sono ubicate esclusivamente sulle pareti quindi i cavi di alimentazione non adeguatamente protetteti possono aggrovigliarsi oppure essere d’intralcio in aree di transito. Per rendere il luogo dove si lavora più ordinato e soprattutto sicuro può quindi risultare utile ricorrere all’impiego di appositi accessori come le canaline, che evitano l’esposizione diretta di qualsiasi tipologia cavo.

Naturalmente, per assicurarsi di garantire in modo effettivo sia ordine che sicurezza sul posto di lavoro è indispensabile ricorrere solo a prodotti di qualità, come questa canalina proposta da RS Components, portale e-commerce di riferimento del settore, specializzato nella vendita di accessori e articoli elettrici, così come di strumenti industriali e componenti elettronici.



I principali vantaggi delle canaline passacavi

Le canaline portacavi sono degli accessori dalla forma allungata che permettono di ospitare al loro interno i fili elettrici e risultano estremamente utili per molteplici motivi:

Conferiscono un aspetto più ordinato all’ambiente, in quanto non ci saranno fili sparsi, magari anche di differenti colori, che sbucano da tutte le parti;

all’ambiente, in quanto non ci saranno fili sparsi, magari anche di differenti colori, che sbucano da tutte le parti; Aumentano la sicurezza del luogo di lavoro in quanto ammassi di cavi potrebbero riscaldarsi e creare cortocircuiti o incendi;

del luogo di lavoro in quanto ammassi di cavi potrebbero riscaldarsi e creare cortocircuiti o incendi; Evitano malfunzionamenti causati da rotture accidentali che si verificano quando si calpestano, si schiacciano o si tagliano dei fili per sbaglio;

causati da rotture accidentali che si verificano quando si calpestano, si schiacciano o si tagliano dei fili per sbaglio; Facilitano la manutenzione, in quanto non si perderà del tempo prezioso a sbrogliare i cavi e sarà più facile trovare il punto in cui si trova il malfunzionamento.

Vari ambienti lavorativi possono impiegare questi dispositivi, quelli che ne trarranno più vantaggi sono innanzitutto gli uffici. Spesso, infatti, in una singola stanza ci sono varie postazioni di lavoro e ciò vuol dire che sono presenti diversi computer e anche altre periferiche, come stampanti o scanner. Per creare un ambiente pulito e ordinato e ridurre i possibili infortuni le canaline per i fili elettrici sono davvero molto importanti.

Un altro ambiente professionale che trae beneficio dalle canaline sono le officine, poiché in tali luoghi si usano moltissimi utensili elettrici che vengono portati in giro per lo spazio per impiegarli dove occorre maggiormente. In questi casi, questi strumenti sono indispensabili per evitare di danneggiare i fili elettrici che possono rimanere incastrati nella strumentazione oppure essere accidentalmente calpestati dai lavoratori.

Tutti i modelli di canaline disponibili

I materiali con cui sono realizzate le canaline passacavi sono vari ma sono tutti particolarmente resistenti per svolgere in modo egregio il proprio lavoro. Tra i più impiegati si annoverano senza dubbio quelle in PVC, che risulta molto solido e flessibile, e quelle realizzate in diversi metalli, come allumino e acciaio inox.

Esistono prodotti pensati per accogliere un numero differente di cavi, pure quelli più spessi, quindi prima dell’acquisto è bene valutare il diametro della canalina da portarsi a casa. Un’altra caratteristica da tenere presente è la struttura: i portacavi possono essere completamente chiusi, dotati solo di alcuni pertugi da aprire per ispezionare i fili in caso di malfunzionamenti, oppure avere un rivestimento non continuo. In questo caso, presentano delle dentellature laterali o sono realizzati a spirale, così da poter accedervi in qualsiasi punto. Questi modelli di canaline sono l’ideale per luoghi di lavoro in cui non c’è bisogno di nascondere i cavi, ma soltanto di tenerli sempre in ordine.