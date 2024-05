Europee, Ricci: “In Ue per migliorare la casa degli europei e armonizzare la tassazione fiscale”

Pubblicità

Condividi

Napoli, 28 maggio 2024 – “L’Unione Europea è la casa dell’Italia e degli italiani. Bisogna lavorare affinché questa casa diventi ogni giorno più accogliente e sempre più cruciale negli scenari internazionali. Ma c’è bisogno di tanto lavoro per migliorarla e renderla davvero vicina ai cittadini”.

Così si esprime Barbara Ricci, candidata con Forza Italia al Parlamento Europeo nella circoscrizione meridionale.

Pubblicità

“L’Ue rappresenta la nostra identità e il nostro futuro, ma questo non significa che non ci sia bisogno di correttivi per armonizzare l’azione dei Paesi aderenti. È necessario trasformare la semplice convivenza tra Stati, a volte con idee molto diverse, in un ‘matrimonio’ felice. Uno dei primi punti su cui agire è sicuramente il regime fiscale. Bisogna armonizzarlo tra le diverse nazioni che compongono l’Europarlamento. Questo potrebbe portare a ridurre, e di parecchio, la tassazione sugli stipendi, lasciando più denaro nelle tasche degli italiani. L’Europa, come già spiegato dal nostro leader Tajani, deve aiutare i Paesi che abbassano le tasse, magari rendendo più flessibile il patto di stabilità”, conclude Barbara Ricci.