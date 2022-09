E’ IN RADIO IL NUOVO SINGOLO DI MARCO V. DAL FARRA “SIMILE ALL’UOMO”

“Simile all’uomo” è il nuovo singolo di Marco V. Dal Farra in radio dal 24 settembre. Il brano parla della dimensione dell’uomo moderno; un uomo che si è perso nella frenesia dei giorni e che non trova il tempo per riflettere su sé stesso.

L’uomo, in questa evoluzione è arrivato a perdersi diventando un insieme e non più individuo, spogliandosi di tutti i valori che gli appartenevano.

La quotidianità non lascia spazio alla riflessione interiore oscurando la sua volontà rispetto al suo posto nel mondo e si trova dunque a dover ripartire da capo, dalle piccole cose, dalle sue verità per poter riconoscersi come vero essere umano in cerca della sua vera strada, in cerca di un mondo da riscrivere insieme alla gente.

Il videoclip racconta la storia di un giovane che ritrova sé stesso, appunto, nelle piccole cose, nei piccoli gesti, nell’amore e così facendo riesce a condursi da solo verso la sua giusta strada.

Marco Dal Farra è un autore e musicista italiano nato e cresciuto nella cornice delle Dolomiti Bellunesi.

La sua musica racchiude le incertezze ed i conflitti dei giovani cresciuti a cavallo dei due millenni nel quale si ritrovano spaesati dal radicale cambiamento dei linguaggi e delle dinamiche sociali portate dalla prepotente intromissione della tecnologia nella nostra quotidianità. I temi che caratterizzano i suoi brani sono: la protesta sociale, la riconnessione con la natura, i sentimenti ed i valori umani.

I testi si riconoscono per i tratti ermetici senza eccessivi simbolismi.

I generi musicali proposti spaziano tra cantautorato pop e rock.

“SIMILE ALL’UOMO”, il nuovo singolo realizzato da Marco vanta ancora la collaborazione di Fabio Trentini come produttore artistico e la partecipazione di Mattia Bello come videomaker che ha curato la produzione del videoclip che uscirà in seguito.

Anche l’inverno dell’anno in corso riserverà qualche sorpresa, mentre per il 2023 il Progetto di Marco è quello di rilasciare un nuovo album.